株式会社ROBON(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中東 源)は、会計ソフトと申告ソフトを連携し、AIが法人税申告書の作成プロセスを自動化するクラウドサービス『AI決算ロボット』を、2026年2月4日より提供開始します。

本サービスは、法人税申告書作成に必要なデータ確認・集計・転記といった煩雑な業務をAIが担うことで、税理士業務の生産性向上と業務の標準化を実現します。





「AI決算ロボット」の概要





【開発の背景】

インボイス制度、電子帳簿保存法などの制度改正、クラウド会計の普及によるチェック業務の高度化、税務・経営・労務・補助金など顧問先からの相談が多様化する中、税理士の業務量は増加し、繁忙期には特に逼迫しています。一方で、人材の獲得、後継者の育成は深刻な課題となっており、業務の生産性向上が急務となっています。









【『AI決算ロボット』の特徴】

・法人税申告書作成プロセスの自動化、生産性の向上

法人税申告書の作成に必要な過去資料の確認、会計システムのデータ集約、データの集計・加工、証憑との一致確認といった一連の業務プロセスをAIで自動化し、大幅な生産性向上を実現します。





・業務の標準化・品質の向上

法人税申告書の自動作成により、人手による転記や集計作業が大幅に削減されるため、ヒューマンエラーを削減し、申告書の品質を高めることができます。また、業務プロセスが標準化されることにより、業務の属人性が排除され、根拠資料の整理も一元化されるため、担当者変更時にもスムーズに業務を継続できます。





・人材不足の解消

AIによる自動作成中に他の申告書のチェックを並行して行うことで、稼働効率が向上します。

自動作成により煩雑なデータ集計や加工が不要となり、定型的なチェック作業など、アシスタントが担当できる業務領域が広がります。繁忙期においても限られたリソースでより多くの案件を確実に進めることができ、専門人材への依存度が下がり、有資格者・経験者をより高度な判断や付加価値の高いコンサルティング業務に集中させることができます。





・監査・調査対応力を強化

申告書の数値の根拠となる証憑や仕訳がシステム上で明確に可視化されるため、監査や税務調査への対応力が飛躍的に向上します。





・クラウドサービス

「時間」、「場所」を選ばない完全クラウドサービスです。最新のクラウド技術を使っており、セキュリティも万全です。









【サービスに関するお客様お問い合わせ先】

メール： aikessan@robon.co.jp

電話 ： 03-6775-7010

担当 ： AI事業部(淡路・長谷川・大迫)









【ROBONについて】

ROBON(ロボン)は、時代に対応した新しいビジネスモデルを実現するために設立しました。社名は「全ての業務にロボットをオン(実装)する」ことに由来します。また、「IT技術で全てのお客様の生産性を飛躍的に向上させる」ことを経営理念としています。

お客様の生産性を飛躍的に向上させるためのロボットを実装するターゲットは「専門家に依存した業務」です。「専門家に依存した業務」は、ビジネスのスピード、コストのボトルネックになりやすいと言えます。これをソフトウェアによって自動化し、フル・マネージドのサービスとして提供することでボトルネックを解消していきます。









【会社概要】

商号 ： 株式会社ROBON

代表者 ： 代表取締役社長 中東 源

所在地 ： 〒163-0726

東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング26階

設立 ： 2019年4月

資本金 ： 8,000万円

株主構成： 株式会社豆蔵インベストメント 100％

URL ： https://www.robon.co.jp/