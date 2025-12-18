こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
平川市で食器洗い乾燥機のサブスクリプション・レンタル補助事業を開始
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社（以下、パナソニック）と青森県平川市（以下、
平川市）が共同で実施した食器洗い乾燥機（以下、食洗機）を活用した子育て支援施策の
実証実験の成果を受け、平川市では食洗機のサブスクリプション・レンタル補助事業を新た
に開始します。
パナソニックと平川市は、2025 年1 月27 日から4 月20 日の期間、平川市内の子育て世
帯を対象に実証実験を実施しました。参加世帯の85%が「家事負担が軽減された」と回答し、
また、52％が「パートナーの食器洗いへの参加機会が増えた」、44%が「家事・育児への参
加機会も増加した」と回答するなど家庭内の役割分担や家事シェアの促進に効果があった
ことも認められています。さらに参加者からは、「キッチンに立つ時間が減り、家族や子ども
との時間が増えた」「夫もセットしてくれて、夫婦間で感謝の気持ちが生まれた」など、生活
の質向上を実感する声が多数寄せられています。
この結果を受け、子育て世帯のウェルビーイング向上への寄与を目的として、平川市にお
いて食洗機のサブスクリプションサービス利用に対する補助事業化が決定しました。
パナソニックは今後も、食洗機の活用を通じて家事時間の削減によるゆとり時間の創出や、
限りある水資源の節約に貢献し、より豊かなくらしの実現を目指していきます。
【補助事業の概要】
・ 対象者：平川市在住で、18 歳未満の子どもを養育する世帯
・ 補助内容：食器洗い乾燥機のサブスクリプションやレンタルサービスを、令和7 年4 月
1 日〜令和8 年3 月31 日までに契約・設置をされた対象者に補助金を支給
・ 補助金額：上記期間に食器洗い乾燥機のサブスクリプションやレンタルサービスに要し
た経費の2 分の1（上限1,500 円／月）、最長36 カ月まで。
※ 食洗機のメーカーは不問
※ 詳細は平川市ウェブサイト等を参照
【補助事業の目的】
食洗機の導入により、家事負担の軽減や家族のコミュニケーションの充実、パートナーの
家事参加や家事分担の見直しのきっかけに活かし、子育て世帯のウェルビーイング向上に
寄与することを目的とする。従来の経済的支援（給食費・保育料・医療費の無償化）に加
え、日常生活の不便さを軽減する施策の一環として実施。
【キッチン空間事業部 食洗機SBU 長 澤近京一郎のコメント】
食洗機は家事の効率化だけでなく、時間のゆとりや環境負荷の低減にも貢献する製品で
す。平川市とパナソニックは、今回の成果を活かし、地域に根ざした子育て支援のあり方を
継続的に検討・実行していきます。また、今回の食洗機サブスクリプション・レンタル補助事
業がモデルケースとなり、他自治体や企業にも広がることを期待しています。
本件に関するお問合わせ先
las-pr@gg.jp.panasonic.com
