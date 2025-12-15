¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈîËþ¾É¡×¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²òÂ¥¿Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿¸¦½¤¡×¡¿¡ÖÈîËþ¾É¡×¤Î¡Ø¤ß¤¨¤Ê¤¤ÊÐ¸«¤äÍ×°ø¡Ù¤òÃÎ¤ë¥²¡¼¥à·¿¸¦½¤¥Ä¡¼¥ë¡¢¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤ÊÐ¸«¥«¡¼¥É¡×¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤Í×°ø¤¹¤´¤í¤¯¡×¤òÌµÎÁ¸ø³«
¡Á¡ÖÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿¸¦½¤¡×¤ò½é¤á¤Æ°ìÈÌ´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë³«ºÅ¡Á
ÆüËÜ¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥È¥à¥»¥ó¡¢°Ê²¼¡¢ÆüËÜ¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¡Ë¤ÈÅÄÊÕ¥Õ¥¡¡¼¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¸¶ÅÄ ÌÀµ×¡¢°Ê²¼¡¢ÅÄÊÕ¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈîËþ¾É¡×¤Î¼À´µ·¼È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿¸¦½¤¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥²¡¼¥à·¿¼À´µ·¼È¯¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢²þÄûÈÇ¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤ÊÐ¸«¥«¡¼¥É¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤Í×°ø¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤¯ÈîËþ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.lilly.com/jp/news/stories/obesity-tadashii-mikata¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¾¥Ä¡¼¥ë¤òÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½¤Ê·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ä¡¼¥ë¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ´ë¶È¸þ¤±¤Ë½é¤á¤Æ¡ÖÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿¸¦½¤¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯·Ð±Ä¤ä¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤äÊÝ·ò»Õ¡¢¼Ò°÷¤Ê¤É·×11¼Ò32Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢ÂÎ¸³·¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÈÀìÌç°å¤Ë¤è¤ë¼À´µ²òÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿¸¦½¤¡×¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡ÖÈîËþ¡×¤Ï»éËÃ¤¬²á¾ê¤ËÃßÀÑ¤·¡¢BMI25°Ê¾å¤ò¼¨¤¹¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢À®¿ÍÃËÀ¤ÎÌó3¿Í¤Ë1¿Í¡¢À®¿Í½÷À¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡ÖÈîËþ¡×¤Ë³ºÅö¤·¡¢ÆÃ¤ËÃËÀ¤Ç¤Ï¤½¤Î³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹1¡£°ìÊý¡ÖÈîËþ¾É¡×¤Ï¡¢ÈîËþ¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄÈîËþ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë·ò¹¯¾ã³²¤ò¹çÊ»¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¡¢°å³ØÅª¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¼À´µ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈîËþ¾É¡×¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼À´µ¡¦·ò¹¯¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢°²½¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢QOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤ÎÄã²¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
ÈîËþ¤ä¡¢ÈîËþ¾É¤ÎÈ¯¾É¤Ë¤Ï¡¢°äÅÁ¡¦ÂÎ¼ÁÅªÍ×°ø¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î¿´ÍýÅªÍ×°ø¡¢¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ´Ä¶ÅªÍ×°ø¤Ê¤É¤¬Ê£»¨¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¤·¤Æ¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Î¤ß¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è½¬´·¤Ð¤«¤ê¤¬²áÅÙ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡ÖÈîËþ¤Ï¼«¸Ê´ÉÍý¤ÎÌäÂê¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÌÌÅª¤ÊÇ§¼±¤Ï¡ÖÈîËþ¼Ô¤Ï¼«¸Ê´ÉÍýÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÐ¸«¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢ÈîËþ¤äÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í²ò¤äÊÐ¸«¤Ï¡Ö¥ª¥Ù¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÈîËþ¤ò»ý¤Ä¿Í¼«¿È¤¬¡¢¡Ö¼«¸Ê´ÉÍý¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤ÏÌµ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¼£ÎÅ¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹2¡£ÈîËþ¾É¤Ø¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤òÂ¥¤·¡¢ÈîËþ¾É¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬É¬Í×¤Ê¼£ÎÅ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬ÈîËþ¤äÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¤ÈÅÄÊÕ¥Õ¥¡¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¿¦¾ì¤Ê¤É¿È¶á¤Ê´Ä¶¤«¤éÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡ÖÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿¸¦½¤¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯3·î4Æü¤ÎÀ¤³¦ÈîËþ¥Ç¡¼¤ËËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¸¦½¤¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿¦¾ìÆâ¤Î°Õ¼±ÊÑ²½¤È»Ù±ç¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢½é¤á¤ÆÊ£¿ô¤Î°ìÈÌ´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë³«ºÅ¤¬¼Â¸½¤·¡¢ÈîËþ¾É¤Ø¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤ò´ë¶È¤ÎÆâ¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×¤ÊÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¤ÈÅÄÊÕ¥Õ¥¡¡¼¥Þ¤Ï¡¢ÈîËþ¾É¤ò»ý¤Ä¿Í¤ä¤½¤Î¼þ°Ï¤Î¿Í¤¬¡¢ÈîËþ¤äÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿¡Ê¸«Êý¡Ë¡É¤òÍý²ò¤·¡¢ÈîËþ¤äÈîËþ¾É¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î¡È¥ß¥«¥¿¡ÊÌ£Êý¡Ë¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤¤¤¤¤È³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤äÂ¾´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤ò´ë¶È¤Î¿¦¾ì¤äÃÏ°è¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ÎÎØ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¤è¤ê·ò¹¯Åª¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿¦¾ì¡×¤«¤é¡¢ÈîËþ¤Î¸í²ò¤äÊÐ¸«¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¡ÖÈîËþ¾É¡×¤È¤¤¤¦¼À´µ¤Ø¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÂÎ¸³·¿¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à
¡ü¥²¡¼¥à·¿¼À´µ·¼È¯¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡Ö³Ú¤·¤¯¡×³Ø¤Ù¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¡¢¡Ö¤¿¤À¤·¤¯¡×³Ø¤Ù¤ë°å»Õ¤Î¼À´µ²òÀâ¤Ç¹½À®
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥²¡¼¥à·¿¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÈîËþ¾É¤Î²ÝÂê¤ò¡Ö³Ú¤·¤¯¡×³Ø¤Ù¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¡¢¡Ö¤¿¤À¤·¤¯¡×³Ø¤Ù¤ëÈîËþ¾É¤Ë¾Ü¤·¤¤°å»Õ¤Ë¤è¤ë¼À´µ²òÀâ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ´Æ½¤¤Î¤â¤ÈÎ¾¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤ÊÐ¸«¥«¡¼¥É¡×¤È¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤Í×°ø¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬Âî¾å¥²¡¼¥à¤ò°Ï¤ß°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈîËþ¤äÈîËþ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í²ò¤äÊÐ¸«¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¡¢¡È³Ú¤·¤¯¡ÉÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤Î²òÀâ¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÈîËþ¾É¤Ë¾Ü¤·¤¤°å»Õ¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤Ç¡ÖÈîËþ¾É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤ÈîËþ¾É¤È¤¤¤¦¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¡Ö¤¿¤À¤·¤¯¡×³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤ÊÐ¸«¥«¡¼¥É¡×¤È¤Ï¡©¡¡¡ÁÈîËþ¤äÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÌµ°Õ¼±¤ÎÊÐ¸«¡È¤Ëµ¤¤Å¤³¤¦¡Á
Æü¾ï¤ËÀø¤à¡ÖÈîËþ¤Ï¼«¸Ê´ÉÍý¤ÎÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦Ìµ°Õ¼±¤Î¸í²ò¤äÊÐ¸«¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ·¿¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¿È¶á¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂêºà¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤ÊÐ¸«¤ÎÂ¸ºß¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¡Ö³Ú¤·¤¯¡×°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÈîËþ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¤¤Å¤¤òÆÀ¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤Í×°ø¤¹¤´¤í¤¯¡×¤È¤Ï¡©¡¡¡ÁÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Ë¤Ï¡ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×°ø¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤í¤¦¡Á
¤¹¤´¤í¤¯¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤Í×°ø¥«¡¼¥É¡×¤ò4¼ïÎà¡Ê¿ÈÂÎÅªÍ×°ø¡¢¿´ÍýÅªÍ×°ø¡¢´Ä¶Í×°ø¡¢¼Ò²ñÅªÍ×°ø¡ËÂ·¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥É¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÈîËþ¤äÈîËþ¾É¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤Ê£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´Æ½¤°å¡§
¾®Àî ¾Ä ÀèÀ¸
¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê ¶¶ÅÏ¤·²Ê³ØÊ¬Ìî Âå¼Õ¼À´µÉôÌç ÆÃÌ¿¶µ¼ø
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÈîËþ³Ø²ñ ¾ïÌ³Íý»ö
¡ÖÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿¸¦½¤¡×¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È
https://www.lilly.com/jp/news/stories/obesity-tadashii-mikata
Åö¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÈîËþ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤ÊÐ¸«¥«¡¼¥É¡×¡¢¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤Í×°ø¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î»ÈÍÑÀâÌÀ½ñ¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿Ê¹Ô¥¹¥é¥¤¥ÉÅù¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈîËþ¾ÉÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤ä¼þ°Ï¤«¤é¸þ¤±¤é¤ì¤ëÊÐ¸«¤Î¶ìÇº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡§2025Ç¯3·î4ÆüÈ¯É½¡ä
- 3 ·î 4 Æü¤Ï¡ÖÀ¤³¦ÈîËþ¥Ç¡¼¡× -¡¡¡ÖÈîËþ¾É¡×¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²òÂ¥¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿¸¦½¤¡× »ÏÆ°
https://news.lilly.co.jp/PDFFiles/2020/20-50_co.jp.pdf
ÈîËþ¾É¤Î¼À´µ·¼È¯³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¤ÈÅÄÊÕ¥Õ¥¡¡¼¥Þ¤Ï¡¢ÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼À´µ·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³èÆ°¤Ï¡¢ÈîËþ¾É¤Î¤¢¤ë¿Í¤ä¤½¤Î¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ò´Þ¤á¤¿¼Ò²ñ¤Î¡¢ÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤Íý²ò¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈîËþ¾É¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬À¸¤À¸¤¤È³èÌö¤Ç¤¤ë·ò¹¯Åª¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤Î°åÌôÉÊ¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ä½èÊý¿ä¾©¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÈîËþ¾É¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈîËþ¾É¼£ÎÅ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¸ºÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ºÎÌ¤Ë¤è¤êÈîËþ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë·ò¹¯¾ã³²¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÈîËþ¾É¼£ÎÅ¤Ï¡¢ÈîËþ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹çÊ»¾É¤ÎÍ½ËÉ¤ä²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë°åÎÅ¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ¡¦Áé¿È¤Î¤¿¤á¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈîËþ¾É¼£ÎÅÌôÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ¤Î¤â¤È¡¢ÅÅ»ÒÅºÊ¸¤ÎÆâÍÆ¤ò½å¼é¤Î¾å¡¢Å¬Àµ¤Ê»ÈÍÑ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈîËþ¾É¤Î¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¬¤º°å»Õ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÆüËÜ¤Ç50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êºÇÀèÃ¼¤Î²Ê³Ø¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢À¤³¦¿å½à¤Î³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤ò³«È¯¤·Äó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¤¬¤ó¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Ê¤É¤ÎÃæ¿õ¿À·Ð·Ï¼À´µ¤ä¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤ÇÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.lilly.com/jp
ÅÄÊÕ¥Õ¥¡¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÄÊÕ¥Õ¥¡¡¼¥Þ¤Ï¡¢1678Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢ÆüËÜ¤Î°åÌôÉÊ»º¶ÈÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤ÎÆ»½¤Ä®¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ»ö¶È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀ½Ìô´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÎò»Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢´õË¾¤¢¤ëÁªÂò»è¤ò¡£¡×¤òMISSION¤È¤·¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¿õ¿À·Ð¡¢ÌÈ±Ö±ê¾É¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¦¿ÕÎÎ°è¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¬¤óÎÎ°è¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í¸úÀ¡¦°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤´µ¼ÔÁØ¤ò¸«½Ð¤·¡¢¼£ÎÅËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤ÌôºÞ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡×¤ÎÂ¾¡¢Í½ËÉ¡¦Ì¤ÉÂ¡¢½Å¾É²½Í½ËÉ¡¢Í½¸å¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¼£ÎÅÌô¤òµ¯ÅÀ¤Ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë±þ¤¨¤ë¡Ö¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Ô¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.tanabe-pharma.com/ja/
==»²¹Í»ñÎÁ==
¡ÖÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿¸¦½¤¡×¤ò¡¢½é¤á¤Æ°ìÈÌ¸þ¤±¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤«¤é·×11¼Ò32Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¿¦¾ì¤«¤é¼Ò²ñ¤ØÍý²ò¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ëÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¸¦½¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ä¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡¢ÊÝ·ò»Õ¡¢¼Ò°÷¤Ê¤É·×11¼Ò32Ì¾¤¬»²²Ã¡£Á°È¾¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï³èÈ¯¤Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ë¼À´µ²òÀâ¤Ç¤ÏÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÈîËþ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¡¢¤«¤Ä·ò¹¯¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅöÆü¤ÎÆâÍÆ¡ä
¡ü ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤ÊÐ¸«¥«¡¼¥É¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤ÊÐ¸«¥«¡¼¥É¡×¤ò½çÈÖ¤Ë°ú¤¡¢¥«¡¼¥É¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿Æü¾ï¾ìÌÌ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂª¤¨Êý¤ä·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡¦¿©»ö¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿¦¾ì¡¦²ÈÂ²¡¦SNS¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥«¡¼¥É¤ò´ð¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¼«¤é¤ÎÇ§¼±¤ä»ëÅÀ¤Î°ã¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆµÄÏÀ¤òÅ¸³«¡£Æü¾ï¤ËÀøºß¤¹¤ëÈîËþ¤äÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¢¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤Í×°ø¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ÇÈîËþ¾É¤ÎÂ¿³ÑÅª¤ÊÍ×°ø¤òÍý²ò¤¹¤ë
Â³¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤Í×°ø¤¹¤´¤í¤¯¡×¤Ç¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¤Î±Æ¶Á¡Ê°äÅÁ¡Ë¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¼Ö°ÜÆ°¤ä¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯Ãæ¿´¤ÎÀ¸³è¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤ä¿¼Ìë¶ÐÌ³¤ÎÂ¿¤µ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤éµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·Æñ¤¤Â¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü°å»Õ¤Ë¤è¤ë¼À´µ²òÀâ¤ÇÈîËþ¤äÈîËþ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤À¤·¤¯¡×³Ø¤Ö
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¸å¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´Æ½¤¤·¤¿¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê ¶¶ÅÏ¤·²Ê³ØÊ¬Ìî Âå¼Õ¼À´µÉôÌç ÆÃÌ¿¶µ¼ø¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÈîËþ³Ø²ñ ¾ïÌ³Íý»ö¤Î¾®Àî ¾ÄÀèÀ¸¤¬ÅÐÃÅ¡£ÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î°ã¤¤¤ä¡¢ÈîËþ¾É¤ÏÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡¢¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÈîËþ¡á¼«¸Ê´ÉÍý¤ÎÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÈîËþ¾É¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°å³ØÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÅöÆü¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«¸Ê´ÉÍý¤äÀ¸³è½¬´·¤À¤±¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÈîËþ¾É¤ÏÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¡ÈÉÂµ¤¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£°å³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¿¦¾ì¤ä²ÈÂ²¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Ìµ°Õ¼±¤ÎÊÐ¸«¤¬Àø¤à¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Î³Ø¤Ó¤òÆü¾ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡£¡×
¡ÖÈîËþ¤äÈîËþ¾É¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¡¦¿´ÍýÅªÇØ·Ê¤ò´Þ¤àÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¿¦¾ì¤È¤·¤Æ¤âÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¿¦¾ì¤Ç¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÀ¸¤«¤»¤ë³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¡ÖÆü¾ï¤Î¿È¶á¤Ê¾ìÌÌ¤ËÊÐ¸«¤ä¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤³¤¦¤·¤¿Íý²ò¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤¬Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¡×
¡Ö¥«¡¼¥É¤Î¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤È¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤éµÄÏÀ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤Ä¤ÄÊÐ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¹¤´¤í¤¯¤Ç¤Ï¡¢ÈîËþ¾É¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£¥«¡¼¥É¤È¤¹¤´¤í¤¯¤òÄÌ¤¸¤¿ÂÎ¸³·¿¤Î¸¦½¤¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¸¦½¤¤À¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ä·Ð¸³¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¡¢Âç¤¤Ê³Ø¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¡ã»²²Ã´ë¶È¡Ê°ìÉô¡¢½çÉÔÆ±¡Ë¡ä
¡ãÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡ä
====================================
====================================
¡ã¡¡12·î10Æü¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¥ì¥Ý¡¼¥È¡¡¡ä
¡ÖÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î¤¿¤À¤·¤¤¥ß¥«¥¿¸¦½¤¡×¤ò¡¢½é¤á¤Æ°ìÈÌ¸þ¤±¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤«¤é·×11¼Ò32Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¿¦¾ì¤«¤é¼Ò²ñ¤ØÍý²ò¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ëÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¸¦½¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ä¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¡¢ÊÝ·ò»Õ¡¢¼Ò°÷¤Ê¤É·×11¼Ò32Ì¾¤¬»²²Ã¡£Á°È¾¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï³èÈ¯¤Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ë¼À´µ²òÀâ¤Ç¤ÏÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÈîËþ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¡¢¤«¤Ä·ò¹¯¤Ê¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅöÆü¤ÎÆâÍÆ¡ä
¡ü ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤ÊÐ¸«¥«¡¼¥É¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤ÊÐ¸«¥«¡¼¥É¡×¤ò½çÈÖ¤Ë°ú¤¡¢¥«¡¼¥É¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿Æü¾ï¾ìÌÌ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂª¤¨Êý¤ä·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¡¦¿©»ö¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿¦¾ì¡¦²ÈÂ²¡¦SNS¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥«¡¼¥É¤ò´ð¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¼«¤é¤ÎÇ§¼±¤ä»ëÅÀ¤Î°ã¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆµÄÏÀ¤òÅ¸³«¡£Æü¾ï¤ËÀøºß¤¹¤ëÈîËþ¤äÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¢¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤Í×°ø¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ÇÈîËþ¾É¤ÎÂ¿³ÑÅª¤ÊÍ×°ø¤òÍý²ò¤¹¤ë
Â³¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤Í×°ø¤¹¤´¤í¤¯¡×¤Ç¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¤Î±Æ¶Á¡Ê°äÅÁ¡Ë¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¼Ö°ÜÆ°¤ä¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯Ãæ¿´¤ÎÀ¸³è¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤ä¿¼Ìë¶ÐÌ³¤ÎÂ¿¤µ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤éµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤·Æñ¤¤Â¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü°å»Õ¤Ë¤è¤ë¼À´µ²òÀâ¤ÇÈîËþ¤äÈîËþ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤À¤·¤¯¡×³Ø¤Ö
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¸å¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´Æ½¤¤·¤¿¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê ¶¶ÅÏ¤·²Ê³ØÊ¬Ìî Âå¼Õ¼À´µÉôÌç ÆÃÌ¿¶µ¼ø¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÈîËþ³Ø²ñ ¾ïÌ³Íý»ö¤Î¾®Àî ¾ÄÀèÀ¸¤¬ÅÐÃÅ¡£ÈîËþ¤ÈÈîËþ¾É¤Î°ã¤¤¤ä¡¢ÈîËþ¾É¤ÏÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡¢¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÈîËþ¡á¼«¸Ê´ÉÍý¤ÎÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÈîËþ¾É¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°å³ØÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÅöÆü¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÈîËþ¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«¸Ê´ÉÍý¤äÀ¸³è½¬´·¤À¤±¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÈîËþ¾É¤ÏÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¡ÈÉÂµ¤¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£°å³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¿¦¾ì¤ä²ÈÂ²¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Ìµ°Õ¼±¤ÎÊÐ¸«¤¬Àø¤à¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Î³Ø¤Ó¤òÆü¾ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡£¡×
¡ÖÈîËþ¤äÈîËþ¾É¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¡¦¿´ÍýÅªÇØ·Ê¤ò´Þ¤àÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¿¦¾ì¤È¤·¤Æ¤âÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¿¦¾ì¤Ç¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÀ¸¤«¤»¤ë³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¡ÖÆü¾ï¤Î¿È¶á¤Ê¾ìÌÌ¤ËÊÐ¸«¤ä¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤³¤¦¤·¤¿Íý²ò¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤¬Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¡×
¡Ö¥«¡¼¥É¤Î¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤È¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤éµÄÏÀ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢³Ú¤·¤ß¤Ä¤ÄÊÐ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¹¤´¤í¤¯¤Ç¤Ï¡¢ÈîËþ¾É¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£¥«¡¼¥É¤È¤¹¤´¤í¤¯¤òÄÌ¤¸¤¿ÂÎ¸³·¿¤Î¸¦½¤¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¸¦½¤¤À¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ä·Ð¸³¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¡¢Âç¤¤Ê³Ø¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
¡ã»²²Ã´ë¶È¡Ê°ìÉô¡¢½çÉÔÆ±¡Ë¡ä
¡ãÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡ä
