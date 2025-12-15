吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「パスタラボンバ トウキョウ」 が間借りオープンしたことを報告致します。

門前仲町に“辛味が決め手”の新感覚スープパスタが誕生。インパクト抜群の巨大ミートボール＆唐辛子のビジュアルに注目！**門前仲町に、これまでにない“辛味を特徴とした”スープパスタ専門店「パスタラボンバ トウキョウ」がオープンしました。店主は大手企業に勤める会社員として働いていましたが、長年のパスタ愛が高じ、数年にわたる研究の末、この度脱サラして開業に至りました。看板メニューは、辛いスープに特大のミートボールが丸ごと一つ乗り、さらに唐辛子が突き刺さったインパクト抜群の一杯。辛いものが好きな方には特におすすめの、新しいスタイルのミートボールスープパスタです。この“進化したミートボールパスタ”は、従来のよくあるミートボールではなく、あえて“大きな一個”にこだわった大胆な構成。そのビジュアルから着想し、遊び心を込めた名前「ボンバ」を冠しています。まさに“新時代のミートボールパスタ”と呼ぶにふさわしい仕上がりです。■メニュー・ハラペーニョボンバ・カレーボンバ──選べる2種類のボンバシリーズをご用意。さらに、お好みで楽しめるトッピングも用意しており、辛さや味わいを自分好みにカスタマイズできます。

店舗情報

店名 パスタラボンバ トウキョウ住所 東京都江東区富岡1-5-1クレール門前仲町107オープン日 2025年12月5日営業時間 11時～14時Instagram https://www.instagram.com/pastalabomba_tokyo/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://twitter.com/6ahzm57nl7vcog4【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/担当：藤田 新