MUSIC TOUCH、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』コラボモデル　7月25日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、スマホをタッチするだけでお気に入りのコンテンツを呼び出せる次世代の音楽商品「MUSIC TOUCH」より、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』コラボモデル全3種を7月25日(金)に発売します。各CDショップにて予約受付を開始しています。

「ミュージックキーチェーン」とはNFCチップが内蔵されたキーホルダーで、スマートフォンを近づけるだけでコンテンツへアクセスできる次世代の音楽商品です。テキストリンクやQRコードの読み込みを必要とせず、コンテンツへのシームレスなアクセスが可能となります。

本商品は「MUSIC TOUCH」としては初のアニメ作品とのコラボレーションとなる、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』コラボモデルです。第一弾はオグリキャップ、ベルノライト、タマモクロスの3名のウマ娘のデザインが登場します。

Cygames公式通販サイト CyStoreをはじめ、ユニバーサル ミュージック公式通販サイトUNIVERSAL MUSIC STOREほか、各CDショップにて予約受付中。7月25日(金)より順次お届け予定です。

■商品イメージ

(C)久住太陽・杉浦理史&Pita・伊藤隼之介/集英社・ウマ娘 シンデレラ グレイ製作委員会 (C) Cygames , Inc.(C)久住太陽・杉浦理史&Pita・伊藤隼之介/集英社・ウマ娘 シンデレラ グレイ製作委員会 (C) Cygames , Inc.(C)久住太陽・杉浦理史&Pita・伊藤隼之介/集英社・ウマ娘 シンデレラ グレイ製作委員会 (C) Cygames , Inc.

■アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 MUSIC TOUCH(全3種)

価格:1,980円(税込)

素材:アクリル樹脂、鉄、ニッケルメッキ

発売日:2025年7月25日(金)

■販売店舗

Cygames公式通販サイト CyStore

https://cystore.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&bid=&swrd=MUSIC%20TOUCH(https://cystore.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&bid=&swrd=MUSIC%20TOUCH)

UNIVERSAL MUSIC STORE(ユニバーサル ミュージック公式通販サイト)

https://umusic.jp/LZM2zsca

ほか各CDショップにてご予約受付中。

■お問い合わせ

ユニバーサル ミュ-ジック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)

https://support.universal-music.co.jp/hc/ja (月~金 10:00~18:00 ※祝・祭日除く)

※お問い合わせへのご返答は、メールにてご連絡差し上げております

※お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます

※アプリ「BUDDY」に関するお問い合わせはアプリ「BUDDY」のアプリ設定メニュー「お問い合わせ」より株式会社TwoGateへお問い合わせください。

■MUSIC TOUCHとは?

MUSIC TOUCH(ミュージック タッチ)は、スマートフォンを近づけるだけで音楽やミュージックビデオ(MV)などのコンテンツへアクセスできる次世代の音楽商品。

アプリ「BUDDY」を使ってMUSIC TOUCHに自分の好きなコンテンツを書き込めて、いつでも誰にでも共有できる新しい形の推し活グッズとしても大活躍の商品です!

今回は、機能はそのままに、MUSIC TOUCHとしては初のアクリルキーホルダー型で、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』に登場するウマ娘たちをプリントした商品が発売!

MUSIC TOUCHホームページ(外部サイト)

https://sp.universal-music.co.jp/musictouch/

【アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』作品概要】

『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツです。

実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら<トゥインクル・シリーズ>制覇を目指す世界が舞台となっています。

発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っています。

≪タイトル≫

ウマ娘 シンデレラグレイ

≪放送情報≫

2025年4月6日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より分割2クールで放送中

・TBS系全国28局ネット:4月6日から毎週日曜16:30~

・BS11:4月13日から毎週日曜24:00~

・AT-X:4月9日から毎週水曜22:00~

4月11日から毎週金曜10:00~(リピート放送)

4月15日から毎週火曜16:00~(リピート放送)

≪配信情報≫

2025年4月6日(日)17時からABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信

そのほか、各種配信サイトでも順次配信開始

https://anime-cinderellagray.com/onair/

≪イントロダクション≫

週刊ヤングジャンプにて大好評連載中、累計発行部数800万部突破!!

クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』発のオグリキャップを主人公としたコミカライズがついにアニメ化!!

寂れた地方のカサマツトレセン学園。そこに1人のウマ娘が現れる。

名は、オグリキャップ。その圧倒的な走りは、あらゆる常識を覆していく。

――やがて「怪物」と呼ばれる灰被りの少女が、今、新たな伝説を刻む 。

青春“駆ける”シンデレラストーリー、遂に出走!!

≪第1クールオープニング主題歌≫

[Alexandros]「超える」

作詞・作曲:川上洋平

編曲:[Alexandros]

発売元:UNIVERSAL MUSIC LLC. / Polydor Records / RX-RECORDS

≪第1クールエンディング主題歌≫

オグリキャップ (CV.高柳知葉)「∞」

作詞・作曲:たかはしほのか (リーガルリリー)

編曲:藤木寛茂 / INTERCEPTBEATS

≪INFORMATION≫

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式サイト

https://anime-cinderellagray.com/

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式X

@umamusu_animeCG( https://x.com/umamusu_animeCG )

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』公式TikTok

@anime_umamusume_cg( https://www.tiktok.com/@anime_umamusume_cg )