¡ÚAFURIKA DOGS¡ßPAIKAJI¡Û¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥Û¥Æ¥ë¥¢¥ó¥Æ¥ëー¥àÆáÇÆ¤Ë¤Æ³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥å¥Í¡Ê½êºßÃÏ¡§²Æì¸©Ë¸«¾ë»Ô»ú²§Ä¹537-15¡Ë¤Ï¡¢²ÆìÈ¯¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ØPAIKAJI¡Ê¥Ñ¥¤¥«¥¸¡Ë¡Ù¤ÏµþÅÔ¤ÈÀ¾¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Î¾ÃÏ°è¤Î¿¦¿Í¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëAFURIKA DOGS¡ÊÂåÉ½¡§Ãæ¿Ü½Ó¼£»á¡Ë¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò5·î23Æü(¶â)～25Æü(Æü)¤Þ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¥¢¥ó¥Æ¥ëー¥àÆáÇÆ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢£ ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡ÖÉÛ¡×¤¬»ý¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÅÁ¤¨¤ë
À¤³¦¤ÇºÇ¤âÉÏ¤·¤¤¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡£¤Ç¤¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
AFURIKA DOGS¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤äAI¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ÊÀ¤³¦¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÉÛ¡£AFURIKA DOGS¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÉÛ¤òÍ¢Æþ¤·¤ÆÇä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÛ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Âå¶â¤ò¸½ÃÏ¤Î¿¦¿Í¤ä»º¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¡£ÉÛ¤òÄÌ¤·¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«»Ù±ç¤Ç¤¹¡£
¢£ PAIKAJI ¡ß ¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥ªー¥Àー¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤¬½Ð²ñ¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤ÈPAIKAJI¤ÎË¥À½µ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤Î¥ªー¥Àー²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿§ºÌË¤«¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤È¡¢¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿PAIKAJI¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£²Æì¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ïº£²ó¤¬½é¡£¸ÄÀ¤òÅ»¤¦°ìÃå¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Ãæ¿Ü½Ó¼£»á¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¿Ü»á¤Ï¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏForbes JAPAN¡ÖRising Star Community Member¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÁÛ¤¤¤È¾ðÇ®¤ËPAIKAJI¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢º£²ó¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¡£²Æì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤¤¤¦µ÷Î¥¤ò±Û¤¨¡¢Ê¸²½¤È»Ù±ç¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃÊÌ¤Ê3Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ PAIKAJI Life Style Shop ¡÷ANTEROOM
ÆüÄø¡§2025Ç¯5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥×¥ì¥¹¥×¥ì¥Ó¥åー¡Ê¾·ÂÔ¼Ô¸ÂÄê¡Ë13¡§00～18¡§00
2025Ç¯5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～25Æü¡ÊÆü¡Ë11¡§00-19¡§00¡ÊºÇ½ªÆü16¡§00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Û¥Æ¥ë ¥¢¥ó¥Æ¥ëー¥à ÆáÇÆ¡Ê²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÁ°Åç£³ÃúÌÜ£²£·－£±£±¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¥×¥ê¥ó¥ÈÈÎÇä¡¢¸ÂÄê¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤Î¥ªー¥Àー¼õÃí²ñ¡¢Å¸¼¨ÈÎÇä ¤Û¤«
AFURIKA DOGS
AFURIKA DOGS
ÂåÉ½¡§Ãæ¿Ü½Ó¼£
1990Ç¯µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£
¼¢²ìÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤ËÃ±¿È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ØÅÏ¹Ò¤·¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤Î¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£ÂçÂ´¸å¡¢µþÅÔ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ËÆþ¼Ò¡£Íò»³ÃÏ°è¤Ç±Ä¶È¤òÃ´Åö¤·¤¿¸å¡¢2018Ç¯¤ËÆÈÎ©¡¦µ¯¶È¡£Ãø½ñ¡ØGo to Togo °ìÃå¤ÎÉþ¤òÎ¹¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë¡Ù(ßâ²Ð½ñË¼)¡¢¶¦Ãø¡Ø¤¿¤ä¤µ¤Ê¤¤ ¤Ä¤Å¤±¤Ä¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù(hoka books)
https://www.afurikadogs.com