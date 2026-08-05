『VIVANT』第2シーズンのロケ地“公式ツアー”が発売…「魅惑のアゼルバイジャン6日間」【訪れるロケ地・旅行代金など】
TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが注目を集める中、ロケ地・アゼルバイジャンを訪れる公式ツアーが、阪急交通社から発売された。
【写真】『VIVANT』第2シーズンのロケ地…アゼルバイジャンの世界遺産
阪急交通社が7月25日から売り出した「魅惑のアゼルバイジャン6日間」は、アゼルバイジャンの壮大な自然美や歴史をドラマと重ね合わせて体験できる。
『VIVANT』の告知動画にも登場した世界遺産「シェキのキャラバンサライ（隊商宿）」をはじめ、歴史的にも価値のある名所を訪れ、貴重な体験を提供する。
また、第2シーズンの新たなロケ地であるタイのバンコク・パタヤを訪れる4日間のツアーも同時に販売。このほか、アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージアのコーカサス3ヶ国を巡る10日間の旅や、中央アジアを含めた12日間の周遊の旅など、悠久の歴史と自然を満喫するプランもあわせて用意している。
【特別企画／ツアー概要】
■魅惑のアゼルバイジャン6日間
出発日：東京・羽田発
2026年11月30日、2027年1月9日、2月4日、4月21日、5月19日、6月2日、16日、7月15日、8月19日、10月7日、27日（限定11本）
旅行代金：27万9000円〜37万9000円（2名1室利用時、1名の料金）
訪れる主なロケ地
1）バクー旧市街（世界遺産）
2）シェキの歴史地区（世界遺産）「シェキ・ハーン宮殿」「キャラバンサライ（隊商宿）」
3）「ジュマ・モスク」
4）「シルヴァンシャー宮殿」（世界遺産）
5）キャンディケイン・マウンテン
6）バクー地下鉄（乗車）
【関連ツアー】
■コーカサス3ヶ国周遊10日間（アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージア）
出発日：東京・羽田発
2027年4月12日、5月17日、5月31日、6月28日、7月12日、8月16日、10月11日
旅行代金：64万9000円〜72万9000円（エコノミークラス）
『VIVANT』ロケ地のアゼルバイジャンをはじめ、アルメニア、ジョージアと、東西文明の十字路として発展してきた3ヶ国を巡る。2027年4月出発以降はアゼルバイジャン・シュキでドラマの舞台になったホテル「キャラバンサライ」に案内。
■中央アジア・コーカサス12日間（アゼルバイジャン、ジョージア、タジキスタン、ウズベキスタン）
出発日：東京・成田発
2027年5月17日、7月2日、10月1日
旅行代金：74万9000円／76万9000円／82万9000円（エコノミークラス）
※12月31日まで申し込みの場合、早割1万円引き
■バンコク・パタヤ欲張りの旅4日間
設定日：東京・成田発
2026年10月30日、11月12日、21日、12月4日、2027年1月8日、14日、21日、29日、2月21日、3月1日、10日、15日、22日
旅行代金：14万9900円
【写真】『VIVANT』第2シーズンのロケ地…アゼルバイジャンの世界遺産
阪急交通社が7月25日から売り出した「魅惑のアゼルバイジャン6日間」は、アゼルバイジャンの壮大な自然美や歴史をドラマと重ね合わせて体験できる。
『VIVANT』の告知動画にも登場した世界遺産「シェキのキャラバンサライ（隊商宿）」をはじめ、歴史的にも価値のある名所を訪れ、貴重な体験を提供する。
また、第2シーズンの新たなロケ地であるタイのバンコク・パタヤを訪れる4日間のツアーも同時に販売。このほか、アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージアのコーカサス3ヶ国を巡る10日間の旅や、中央アジアを含めた12日間の周遊の旅など、悠久の歴史と自然を満喫するプランもあわせて用意している。
■魅惑のアゼルバイジャン6日間
出発日：東京・羽田発
2026年11月30日、2027年1月9日、2月4日、4月21日、5月19日、6月2日、16日、7月15日、8月19日、10月7日、27日（限定11本）
旅行代金：27万9000円〜37万9000円（2名1室利用時、1名の料金）
訪れる主なロケ地
1）バクー旧市街（世界遺産）
2）シェキの歴史地区（世界遺産）「シェキ・ハーン宮殿」「キャラバンサライ（隊商宿）」
3）「ジュマ・モスク」
4）「シルヴァンシャー宮殿」（世界遺産）
5）キャンディケイン・マウンテン
6）バクー地下鉄（乗車）
【関連ツアー】
■コーカサス3ヶ国周遊10日間（アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージア）
出発日：東京・羽田発
2027年4月12日、5月17日、5月31日、6月28日、7月12日、8月16日、10月11日
旅行代金：64万9000円〜72万9000円（エコノミークラス）
『VIVANT』ロケ地のアゼルバイジャンをはじめ、アルメニア、ジョージアと、東西文明の十字路として発展してきた3ヶ国を巡る。2027年4月出発以降はアゼルバイジャン・シュキでドラマの舞台になったホテル「キャラバンサライ」に案内。
■中央アジア・コーカサス12日間（アゼルバイジャン、ジョージア、タジキスタン、ウズベキスタン）
出発日：東京・成田発
2027年5月17日、7月2日、10月1日
旅行代金：74万9000円／76万9000円／82万9000円（エコノミークラス）
※12月31日まで申し込みの場合、早割1万円引き
■バンコク・パタヤ欲張りの旅4日間
設定日：東京・成田発
2026年10月30日、11月12日、21日、12月4日、2027年1月8日、14日、21日、29日、2月21日、3月1日、10日、15日、22日
旅行代金：14万9900円