「糖尿病の初期症状」として「足」にどんな症状が現れるかご存知ですか？【医師監修】

糖尿病では、血糖値が高い状態が長く続くと、神経や血管に負担がかかります。足は身体の末端にあり、感覚の変化や血流の低下が現れやすい部位です。そのため、糖尿病の方は、しびれ、痛み、冷え、感覚の鈍さ、傷の治りにくさなどが足のサインとして現れる場合があります。

足の異常が強い痛みとして現れるとは限らないです。糖尿病による神経障害が進むと、傷ややけどに気付きにくくなります。小さな靴ずれ、水ぶくれ、爪の食い込み、水虫などが悪化し、潰瘍や感染、壊疽へ進む場合もあります。足のトラブルを糖尿病性足病変と呼びます。

記事では、糖尿病で足に現れる初期症状、進行したときの足病変、毎日のフットケア、受診の目安を解説します。

監修医師：

高宮 新之介（信州大学医学部附属病院 呼吸器外科）

昭和大学（現・昭和医科大学）卒業。大学病院で初期研修を終えた後、外科専攻医として勤務。静岡赤十字病院で消化器・一般外科手術を経験し、日本外科学会専門医を取得。昭和大学大学院 生理学講座 生体機能調節学部門を専攻し、脳MRIとQOL研究に従事する中、医学博士を取得。昭和大学横浜市北部病院（現・昭和医科大学横浜市北部病院）呼吸器センターを経て、現在は信州大学医学部附属病院 呼吸器外科に勤務。肺がんを中心とした呼吸器外科診療、低侵襲手術、肺がん術後QOL、術前心理状態と術後疼痛に関する研究に取り組む。日本外科学会専門医、日本呼吸器外科学会専門医。医学博士。がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了。

糖尿病で足に現れる初期症状

しびれ

チクチク感

ピリピリ感

痛み

冷え

ほてり

感覚低下

皮膚の乾燥

傷の治りにくさ

糖尿病による神経障害は、両足のつま先から症状が出ることがあります。靴下を履いているような違和感、足の裏に紙が貼り付いたような感覚、正座の後のようなしびれを訴える方もいます。一方で、感覚が鈍くなるだけで痛みが少ない場合もあります。痛みがないために、靴ずれや小さな傷に気付くのが遅れることがあります。

足のしびれや痛みは糖尿病と関係があるのでしょうか？

足の冷えや感覚の鈍さも糖尿病のサインですか？

糖尿病 と関係する場合があります。足の冷えは、神経障害だけでなく、足の血管が狭くなる末梢動脈疾患との関係もあります。 糖尿病 情報センターは、足の血流が悪くなると、足先の冷え、しびれ、休み休みでないと歩けない症状が出る場合があると説明されています。感覚の鈍さは、足を守るうえで大きな問題です。痛みは身体の異常を知らせるサインですが、神経障害があると、サインを受け取りにくくなります。足に画びょう、ガラス片、小石が当たっても気付かない場合、傷が深くなるまで歩き続けてしまうおそれがあります。参照：『神経障害』（ 糖尿病 情報センター）『大血管症』（ 糖尿病 情報センター）『Symptoms of Diabetes』（CDC）

足の症状の進行と糖尿病性足病変

糖尿病性足病変とはどのような状態か教えてください

足に潰瘍や壊疽が起こるのはなぜですか？

足の合併症を予防するためのフットケアについて教えてください

足の合併症を予防する基本は、毎日みること、清潔に保つこと、傷を作らないこと、異常があれば早く相談する姿勢です。フットケアは特別な処置だけを指す言葉ではありません。入浴後や靴を脱いだ後に足をみる、足に合う靴を選ぶ、爪を深く切り過ぎない、裸足を避けるなど、毎日の行動が中心です。参照： 糖尿病 足病変』（ 糖尿病 情報センター）『フットケア』（ 糖尿病 情報センター）『Diabetic foot problems: prevention and management』（NICE）

糖尿病の足の症状についてよくある質問

足の症状に気付いたらいつ受診すればよいですか？

自宅での足のセルフチェックのポイントを教えてください

編集部まとめ

糖尿病は、高血糖が長く続くことで、神経障害、血流障害、感染への抵抗力の低下が重なり、足に症状が出る場合があります。足は毎日使う部位であり、靴による圧迫、歩行による摩擦、乾燥、爪の変化などの影響を受けます。しびれ、痛み、冷え、感覚の鈍さ、傷の治りにくさは、足からの大切なサインです。足の感覚が鈍くなると、傷ややけどに気付きにくくなることです。痛みがないから問題がないとは判断できません。小さな靴ずれや水虫、巻き爪、たこが悪化し、潰瘍や壊疽につながる場合があります。

足を守るためには、毎日のセルフチェック、清潔、保湿、爪の管理、足に合う靴、裸足を避ける行動が欠かせません。足に傷、赤み、腫れ、熱感、膿、黒色変化、悪臭がある場合は、早めに医療機関へ相談してください。糖尿病の足病変は、早く見つけ、早く対応すれば重症化予防につながります。

参考文献

『神経障害』（糖尿病情報センター）

『大血管症』（糖尿病情報センター）

『Symptoms of Diabetes』（CDC）

『糖尿病足病変』（糖尿病情報センター）

『フットケア』（糖尿病情報センター）

『Diabetic foot problems: prevention and management』（NICE）