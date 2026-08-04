「大阪や！」大阪府警のガサ入れ動画 MBSは“フル動画”公開→SNS大反響
関西のテレビ各局が、4日までに大阪府警が暴力団事務所に家宅捜索に入る模様を報じた。YouTubeでその様子を公開し、反響が寄せられている。
【動画】反響が寄せられた…「大阪や！」大阪府警のガサ入れ“フル動画”
大阪府警の暴力団事務所への家宅捜索は、かねてYouTube上などで拡散され、暴力団に対して強い姿勢を見せることから「どっちがヤクザかわからん」とネットミームにもなっている。
ニュース番組で放送したほか、MBS NEWSや読売テレビニュースのYouTubeチャンネルでもその様子が公開された。MBS NEWSで公開された11分50秒にわたる「【フル動画】「大阪や！はよ開けんかい！」20人超の捜査員が組事務所に 大阪府警が暴力団事務所を家宅捜索 特殊詐欺の被害金めぐり（2026年7月29日）」は7月30日に投稿され、8月4日現在で201万回再生されている。
特殊詐欺の被害金を受け取ったとして暴力団組員の男を逮捕。それに伴い、愛知・豊橋市の組事務所を家宅捜索した。多数の捜査員が「はよ開けんかい！」「大阪や！」と怒鳴り、ドアやシャッターを叩く姿が映っている。扉が開いて捜査員が中に入り、家宅捜索を終え出ていく様子を伝えた。
ネットでは「迫力あって緊張感漂ってるなぁ」「力に対して圧倒的な力で制圧する姿に感動」「世の秩序のためのお仕事、本当にありがたい」といった反響が寄せられた。
【動画】反響が寄せられた…「大阪や！」大阪府警のガサ入れ“フル動画”
大阪府警の暴力団事務所への家宅捜索は、かねてYouTube上などで拡散され、暴力団に対して強い姿勢を見せることから「どっちがヤクザかわからん」とネットミームにもなっている。
ニュース番組で放送したほか、MBS NEWSや読売テレビニュースのYouTubeチャンネルでもその様子が公開された。MBS NEWSで公開された11分50秒にわたる「【フル動画】「大阪や！はよ開けんかい！」20人超の捜査員が組事務所に 大阪府警が暴力団事務所を家宅捜索 特殊詐欺の被害金めぐり（2026年7月29日）」は7月30日に投稿され、8月4日現在で201万回再生されている。
ネットでは「迫力あって緊張感漂ってるなぁ」「力に対して圧倒的な力で制圧する姿に感動」「世の秩序のためのお仕事、本当にありがたい」といった反響が寄せられた。