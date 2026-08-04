「見かけたら迷わず即買い！」セリアで買えるクピルカ風の神アイテムが超優秀
100均キャンパーのにわキャンが「110円で樹脂製ククサが買える時代に…5年前の要望がセリアに届いて激安クピルカが誕生！？#222」を公開している。
100均キャンプギアの活用術を発信する同氏が、セリアの新作「ハンドルプラスープボウル」と「ハンドルプラ茶碗」をピックアップ。約4,000円のアウトドア食器「クピルカ」と比較し、そのスペックやデザインの違いを徹底検証した。
動画内では、にわキャンが以前から「同じような製品を100均でぜひ出してほしい」と要望していた経緯に触れ、今回の商品化に歓喜。
セリアのボウルと茶碗は各110円という安価でありながら、耐熱温度140℃を実現している。食洗機のみならず電子レンジや熱湯にも対応しており、電子レンジ不可の本家クピルカにはない強みを持っている。
デザイン面では、茶色とベージュの2色展開で自然に馴染むカラーリングを紹介。見た目の質感は人工的なしま模様で本家には及ばないものの、30倍以上の価格差を考慮すれば十分なクオリティだと分析した。
また、スタッキングしやすいように持ち手の下部が離れた構造になっており、「収納スペースを圧迫せずに済む」とキャンパーならではの視点で実用性を高く評価している。
実際に屋外でコーヒーやうどん、サラダを盛り付けるシーンでは、「飲み物にも食事にも使える」という使い勝手の良さを実感。
さらに、金属製のシェラカップとは異なり、プラ製は熱伝導率が高くないため、熱い飲み物が冷めにくく手も火傷しにくいというメリットを挙げた。
圧倒的な価格の安さと機能性を両立させたセリアの隠れた名作食器。
にわキャンは、家族分揃えてもお釣りが来るコストパフォーマンスの高さを絶賛し、「見かけたら迷わず購入しておきたい一品」と動画を締めくくった。
100均キャンプギアの活用術を発信する同氏が、セリアの新作「ハンドルプラスープボウル」と「ハンドルプラ茶碗」をピックアップ。約4,000円のアウトドア食器「クピルカ」と比較し、そのスペックやデザインの違いを徹底検証した。
動画内では、にわキャンが以前から「同じような製品を100均でぜひ出してほしい」と要望していた経緯に触れ、今回の商品化に歓喜。
セリアのボウルと茶碗は各110円という安価でありながら、耐熱温度140℃を実現している。食洗機のみならず電子レンジや熱湯にも対応しており、電子レンジ不可の本家クピルカにはない強みを持っている。
デザイン面では、茶色とベージュの2色展開で自然に馴染むカラーリングを紹介。見た目の質感は人工的なしま模様で本家には及ばないものの、30倍以上の価格差を考慮すれば十分なクオリティだと分析した。
また、スタッキングしやすいように持ち手の下部が離れた構造になっており、「収納スペースを圧迫せずに済む」とキャンパーならではの視点で実用性を高く評価している。
実際に屋外でコーヒーやうどん、サラダを盛り付けるシーンでは、「飲み物にも食事にも使える」という使い勝手の良さを実感。
さらに、金属製のシェラカップとは異なり、プラ製は熱伝導率が高くないため、熱い飲み物が冷めにくく手も火傷しにくいというメリットを挙げた。
圧倒的な価格の安さと機能性を両立させたセリアの隠れた名作食器。
にわキャンは、家族分揃えてもお釣りが来るコストパフォーマンスの高さを絶賛し、「見かけたら迷わず購入しておきたい一品」と動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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