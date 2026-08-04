『VIVANT』別班饅頭がファミリーマートに登場 ソックス＆タオルら限定コラボ商品が勢ぞろい
ファミリーマートは、TBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンとのコラボレーション商品を7日から一部店舗を除く全国のファミリーマートとファミマオンラインで順次発売する。作中の世界観をイメージした「コンビニエンスウェア」のソックスとタオルハンカチに加え、物語のカギを握るアイテム「別班饅頭」も数量限定で登場する。
【画像】文字が浮かびあがる⋯『別班極秘グミ』ほかコラボ商品全部見せ
今回のコラボは、2023年の放映時に予測不能なストーリーとスケール感で話題を集めた『VIVANT』第2シーズンとの取り組み。ファミリーマート限定アイテムとして、ラインソックス、今治タオルハンカチを展開するほか、「別班饅頭」を作中さながらのサイズ感で商品化する。
ラインソックス（税込600円）は、『VIVANT』の世界観をイメージした「砂漠と青空」の配色で、ホワイトとブラックの2色を用意。主人公・乃木のスーツと、別班の一員であることを表現する赤を差し色に採用し、足底には「コンビニエンスウェア」と『VIVANT』のWネームのラバープリントを施した。
今治タオルハンカチ（税込800円）も「砂漠と青空」をイメージした配色で、オリジナルタグをあしらった高吸水仕様。
「日曜劇場『VIVANT』別班饅頭（こしあん）」（税込142円）は、おなじみのピンク色のこしあん饅頭に「別班」の焼き印を施した商品で、数量限定のため、なくなり次第終了となる。
「コンビニエンスウェア」のラインソックスとタオルハンカチは、ファミマオンラインでも予約を受け付ける。予約期間は7日午前10時から24日午後11時59分まで、受取期間は9月3日午前10時から16日までとなる。
このほか、ファミリーマートでは『VIVANT』関連商品も展開中。8月1日から「一番くじ 日曜劇場『VIVANT』」（税込790円）を全国約3000店舗で順次発売しているほか、4日には「別班饅頭風ひとくち饅頭」（税込216円）と「別班極秘グミ」（税込213円）も登場。「別班饅頭風ひとくち饅頭」は別班饅頭をイメージしたひとくちサイズで、もっちり生地にこしあんを包んで焼き上げた。「別班極秘グミ」は「別」と「班」の2種類の文字をかたどり、カシス味に仕上げた。
さらに、「VIVANTポテトチップス乃木ののり塩」（税込170円）と「VIVANTポテトチップス野崎のケバブ」（税込170円）も7月28日から発売中。『VIVANT』の世界観を楽しめるコラボ商品が続々と展開される。
【画像】文字が浮かびあがる⋯『別班極秘グミ』ほかコラボ商品全部見せ
今回のコラボは、2023年の放映時に予測不能なストーリーとスケール感で話題を集めた『VIVANT』第2シーズンとの取り組み。ファミリーマート限定アイテムとして、ラインソックス、今治タオルハンカチを展開するほか、「別班饅頭」を作中さながらのサイズ感で商品化する。
今治タオルハンカチ（税込800円）も「砂漠と青空」をイメージした配色で、オリジナルタグをあしらった高吸水仕様。
「日曜劇場『VIVANT』別班饅頭（こしあん）」（税込142円）は、おなじみのピンク色のこしあん饅頭に「別班」の焼き印を施した商品で、数量限定のため、なくなり次第終了となる。
「コンビニエンスウェア」のラインソックスとタオルハンカチは、ファミマオンラインでも予約を受け付ける。予約期間は7日午前10時から24日午後11時59分まで、受取期間は9月3日午前10時から16日までとなる。
このほか、ファミリーマートでは『VIVANT』関連商品も展開中。8月1日から「一番くじ 日曜劇場『VIVANT』」（税込790円）を全国約3000店舗で順次発売しているほか、4日には「別班饅頭風ひとくち饅頭」（税込216円）と「別班極秘グミ」（税込213円）も登場。「別班饅頭風ひとくち饅頭」は別班饅頭をイメージしたひとくちサイズで、もっちり生地にこしあんを包んで焼き上げた。「別班極秘グミ」は「別」と「班」の2種類の文字をかたどり、カシス味に仕上げた。
さらに、「VIVANTポテトチップス乃木ののり塩」（税込170円）と「VIVANTポテトチップス野崎のケバブ」（税込170円）も7月28日から発売中。『VIVANT』の世界観を楽しめるコラボ商品が続々と展開される。