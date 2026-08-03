謎の新作アニメ事前告知が業界流行 アニプレックスに続き今度はTOHO animationで4日発表「飯テロ」
東宝株式会社が2012年に設立したアニメーションレーベル「TOHO animation」は3日、自社が手掛ける新作アニメを4日午後9時に発表することを発表した。
【写真】TOHO animationの関係作品『葬送のフリーレン』飯テロ料理
発表に先駆け、TOHO animation公式YouTubeチャンネルにて同日午後8時より、「謎の飯テロ」スペシャル動画をプレミア公開。焼きそば、ナポリタン、から揚げなどの背徳感溢れる「飯テロ画像」が並ぶサムネイルが何を意味するのか、「動画のラストに待ち受ける新作アニメの解禁にぜひご期待ください」と呼びかけている。
新作アニメ発表を「謎のビジュアル・動画」などで事前告知する手法は、業界で最近流行しており、アニメ・ゲームなどのコンテンツを手掛けるアニプレックスが近年、作品名を伏せながら新作アニメ制作を告知する宣伝手法に注力。
アニプレックスは謎の新作アニメ特設サイトをオープンし続けており、2024年にはコードネーム「O」、同じくコードネーム「M」という新作アニメを発表。このアニメは＜物語＞シリーズの新作『＜物語＞シリーズ オフシーズン＆モンスターシーズン』だった。
また、2025年には品名を明かさず出演者4人（茅野愛衣、鈴村健一、斉藤壮馬、ファイルーズあい）を先行して発表し、異例の告知が大きな話題となっていた（その後、作品名は『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』だと発表した）。
その後もA-1 Pictures ／ Psyde Kick Studio制作による新作オリジナルアニメーション作品も、作品名を伏せる形で「新作アニメ制作」を事前告知。その後、作品名は『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』だと明かしていた。
【写真】TOHO animationの関係作品『葬送のフリーレン』飯テロ料理
発表に先駆け、TOHO animation公式YouTubeチャンネルにて同日午後8時より、「謎の飯テロ」スペシャル動画をプレミア公開。焼きそば、ナポリタン、から揚げなどの背徳感溢れる「飯テロ画像」が並ぶサムネイルが何を意味するのか、「動画のラストに待ち受ける新作アニメの解禁にぜひご期待ください」と呼びかけている。
アニプレックスは謎の新作アニメ特設サイトをオープンし続けており、2024年にはコードネーム「O」、同じくコードネーム「M」という新作アニメを発表。このアニメは＜物語＞シリーズの新作『＜物語＞シリーズ オフシーズン＆モンスターシーズン』だった。
また、2025年には品名を明かさず出演者4人（茅野愛衣、鈴村健一、斉藤壮馬、ファイルーズあい）を先行して発表し、異例の告知が大きな話題となっていた（その後、作品名は『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』だと発表した）。
その後もA-1 Pictures ／ Psyde Kick Studio制作による新作オリジナルアニメーション作品も、作品名を伏せる形で「新作アニメ制作」を事前告知。その後、作品名は『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』だと明かしていた。
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