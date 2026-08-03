楽天モバイルは3日、「iPhone 16（128GB）」を4万円分お得に購入できる「iPhone 対象製品 値引き・ポイントバック」キャンペーンを開始した。終了日は未定。

他社から乗り換え（MNP）で「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を契約する際、「iPhone 16（128GB）」（14万1700円）をセットで申し込むと、4万円引きの10万1700円で購入できる。

同プランへの新規申し込み、または「楽天モバイル（ドコモ回線・au回線）」からのプラン変更であっても、事前にキャンペーンページでクーポンを取得のうえ、対象端末を申し込むことで、期間限定ポイントとして4万ポイントが還元される。なお、MNP以外の場合は、「Rakuten Link」アプリからの発信で10秒以上通話することが条件となる。

注意事項

ポイントは一括付与ではなく、条件達成の翌々月末日頃から「8000ポイントずつ5カ月間にわたり還元」される点に注意が必要。

また、「Rakuten最強プラン（データタイプ）」の契約や同プランからの変更、および「Rakuten最強プラン」と「Rakuten最強U-NEXT」間でのプラン変更は対象外となる。また、端末の購入にあたって「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」は併用できない。