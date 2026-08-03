「何よりの朗報」「戻ったのか」欧州から届いた“吉報”にサッカーファン安堵「ロスすぎて早く見たい」
怪我で北中米ワールドカップを欠場した三笘薫がようやくブライトンに合流したようだ。
地元メディア『Sussex Express』によれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督が８月２日、「リハビリを開始した日本から戻ってきた」とコメントした。
オーストラリアでのプレシーズンキャンプにも参加せず、状態が不明だっただけに、この一報に、ファンは安堵。SNS上では、次のような声が上がった。
「ブライトンに戻ったのか！ よかった」
「おかえり、薫」
「まずは怪我をしっかり治して１日でも早く復帰できるよう祈りながら応援しています！」
「元気な姿を見られる日を楽しみに待つよ」
「怪我中は事故やさまざまな憶測もあって心配だったけど、無事に復帰してくれたことが何よりの朗報」
「薫さんブライトンに戻ったらしくて安心。三笘ロスすぎて早く見たい」
プレミアリーグ開幕まではあと３週間。実戦復帰の時期が気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表主将と結婚した大人気女優
地元メディア『Sussex Express』によれば、ファビアン・ヒュルツェラー監督が８月２日、「リハビリを開始した日本から戻ってきた」とコメントした。
オーストラリアでのプレシーズンキャンプにも参加せず、状態が不明だっただけに、この一報に、ファンは安堵。SNS上では、次のような声が上がった。
「ブライトンに戻ったのか！ よかった」
「おかえり、薫」
「まずは怪我をしっかり治して１日でも早く復帰できるよう祈りながら応援しています！」
「元気な姿を見られる日を楽しみに待つよ」
「怪我中は事故やさまざまな憶測もあって心配だったけど、無事に復帰してくれたことが何よりの朗報」
「薫さんブライトンに戻ったらしくて安心。三笘ロスすぎて早く見たい」
プレミアリーグ開幕まではあと３週間。実戦復帰の時期が気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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