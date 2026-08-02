「最悪のシナリオは絶対に起こらない。論外だ」アジア１位の“90億円”日本代表ボランチ、複数のプレミア名門やイタリア強豪が関心も…今夏の移籍が困難か！クラブSDは苛立ち…「一部の報道は全く気に入らない」
ラウンド32のブラジル戦でゴールを決めるなど、北中米ワールドカップでインパクトを残した日本代表の佐野海舟は、マインツからのステップアップが注目されている。
大会後の市場価値は、アジア人トップタイの5000万ユーロ（約90億円）まで上昇。リバプール、アーセナル、トッテナム、ニューカッスルといったプレミアリーグの名門チームやイタリアの強豪ミランなどからの関心が取り沙汰されているが、移籍の成立は簡単ではないかもしれない。
ドイツメディア『FUSSBALLTRANSFERS』によれば、マインツのスポーツディレクターを務めるクリスティアン・ハイデル氏が、主力の佐野、ナディエム・アミリ、パウル・ネーベルの去就に言及。次のようにコメントした。
「それは我々が決めることであり、他の誰にも決められることではない。だからこそ、一部の報道は全く気に入らない。人々はいつも『アミリ、サノ、ネーベルは退団するのか？』と尋ねるが、それは我々が決めることだ」
ハイデルSDは、「事実として、我々は後任を確保する計画なしに誰かを放出することはない。そして、３人全員が退団するという最悪のシナリオは絶対に起こらない。論外だ。我々は絶対にそんなことはしない。全く無意味だ」と語気を荒げた。
25歳のボランチを手放すつもりは毛頭ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「すごい額だったんで」日本代表主力が衝撃告白！３月にまさかの“サウジ移籍”を決断→反対された人物を明かす「絶対にやめて」
大会後の市場価値は、アジア人トップタイの5000万ユーロ（約90億円）まで上昇。リバプール、アーセナル、トッテナム、ニューカッスルといったプレミアリーグの名門チームやイタリアの強豪ミランなどからの関心が取り沙汰されているが、移籍の成立は簡単ではないかもしれない。
「それは我々が決めることであり、他の誰にも決められることではない。だからこそ、一部の報道は全く気に入らない。人々はいつも『アミリ、サノ、ネーベルは退団するのか？』と尋ねるが、それは我々が決めることだ」
ハイデルSDは、「事実として、我々は後任を確保する計画なしに誰かを放出することはない。そして、３人全員が退団するという最悪のシナリオは絶対に起こらない。論外だ。我々は絶対にそんなことはしない。全く無意味だ」と語気を荒げた。
25歳のボランチを手放すつもりは毛頭ないようだ。
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