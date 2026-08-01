「申請しないと受け取れない年金が他にある」ねんきん定期便に載らない5つの隠れ年金
YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が、「【見落とし厳禁】ねんきん定期便に載らない年金が5つある／申請しないと1円も受け取れない「隠れ年金」全解説」を公開した。
動画では、ねんきん定期便には記載されていない、申請しなければ受け取れない5つの隠れ年金について、秋山氏が詳しく解説している。
秋山氏は冒頭、「ねんきん定期便に載っているのは基本的な情報だけ」とし、「申請しないと受け取れない年金が他にある」と注意を喚起する。動画では、その代表的な5つの制度について、対象者や受給額を具体的に紹介した。
1つ目は、年下の配偶者や18歳未満の子供がいる場合に受け取れる「加給年金」。秋山氏が「家族手当」と呼ぶこの制度は、条件を満たせば年間40万円以上が受給できるが、「受け取る権利があっても誰も教えてくれない」という。
続く2つ目は、配偶者が65歳になり加給年金が停止した後に加算される「振替加算」。生まれた年度によって受給額が異なり、自身で年金事務所や役場へ問い合わせる必要があると説明した。
3つ目として挙げられたのは、働きながら年金を受給する人が対象の「在職定時改定」だ。2022年の法改正により、毎年10月に年金が自動で増額されるようになった。秋山氏はこの制度を給食に例え、「働きつつ年金を払うのは、ある意味おかわり券を手にしている」とユニークな表現で解説した。
さらに4つ目は、企業年金の一種である「厚生年金基金」。過去の勤務先で加入していたことに気づかず、受給権があるにもかかわらず未申請の人が112万人もいるという。最後の5つ目は、基礎年金受給者で年金収入が一定基準以下の人を対象とした「年金生活者支援給付金」である。こちらも申請しなければ受給できない制度だ。
秋山氏は動画を通して、年金制度の多くは自ら申請しなければ恩恵を受けられない「申請主義」であると繰り返し強調した。知っているか否かで生涯の受給額が大きく変わるため、企業年金連合会のホームページやねんきんダイヤルなどを活用し、自身の受給権を能動的に確認することが求められる知識であると結論づけている。
動画では、ねんきん定期便には記載されていない、申請しなければ受け取れない5つの隠れ年金について、秋山氏が詳しく解説している。
秋山氏は冒頭、「ねんきん定期便に載っているのは基本的な情報だけ」とし、「申請しないと受け取れない年金が他にある」と注意を喚起する。動画では、その代表的な5つの制度について、対象者や受給額を具体的に紹介した。
1つ目は、年下の配偶者や18歳未満の子供がいる場合に受け取れる「加給年金」。秋山氏が「家族手当」と呼ぶこの制度は、条件を満たせば年間40万円以上が受給できるが、「受け取る権利があっても誰も教えてくれない」という。
続く2つ目は、配偶者が65歳になり加給年金が停止した後に加算される「振替加算」。生まれた年度によって受給額が異なり、自身で年金事務所や役場へ問い合わせる必要があると説明した。
3つ目として挙げられたのは、働きながら年金を受給する人が対象の「在職定時改定」だ。2022年の法改正により、毎年10月に年金が自動で増額されるようになった。秋山氏はこの制度を給食に例え、「働きつつ年金を払うのは、ある意味おかわり券を手にしている」とユニークな表現で解説した。
さらに4つ目は、企業年金の一種である「厚生年金基金」。過去の勤務先で加入していたことに気づかず、受給権があるにもかかわらず未申請の人が112万人もいるという。最後の5つ目は、基礎年金受給者で年金収入が一定基準以下の人を対象とした「年金生活者支援給付金」である。こちらも申請しなければ受給できない制度だ。
秋山氏は動画を通して、年金制度の多くは自ら申請しなければ恩恵を受けられない「申請主義」であると繰り返し強調した。知っているか否かで生涯の受給額が大きく変わるため、企業年金連合会のホームページやねんきんダイヤルなどを活用し、自身の受給権を能動的に確認することが求められる知識であると結論づけている。
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