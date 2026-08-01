1食たったの105kcal＆161円！混ぜるだけで完成する最強の爆痩せ「もずく素麺」
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食105kcal&161円！そうめん超え。"夏野菜のもずく素麺"がキンキンでウマ痩せすぎた！」と題した動画を公開した。暑い夏でもサッと作れる、そうめんの代わりにもずくを使ったヘルシーレシピを紹介している。
本レシピの最大の魅力は、もずくをそうめんの代わりに活用することで、2食分で210kcalという驚異の低カロリーを実現している点だ。1食あたりの費用も約161円と、コストパフォーマンスにも優れている。
動画では、オクラとなめこを茹でて冷やし、ミョウガや大葉とともにカットしていく。ポイントとして紹介されたのが「冷凍トマト」の活用だ。カチンコチンに凍らせたトマトを水に約3分さらし、皮をむいて角切りにすることで、最後にトッピングした際にシャリシャリとした食感と爽やかさをプラスしている。
全ての材料をボウルに入れて混ぜ合わせ、器に盛ってごま、ネギ、冷凍トマトを散らせば完成。実食したしらっちさんは「とんでもなく美味しい」と絶賛し、「ネバトロ・シャキシャキ食感が大渋滞していて、すする手がマジで止まらないです」と、その美味しさを語った。
火をほとんど使わずに作れるこの一品。食欲が落ちやすい暑い日や、ダイエット中の食事に取り入れてみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］（2食分）
・もずく 100g
・オクラ（輪切り） 1袋
・ミョウガ（輪切り） 3個
・なめこ 1袋
・叩いた梅 2個
・刻み大葉 5枚
・めんつゆ 大さじ3
・鶏ガラ 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・生姜おろし 小さじ1
・水 120ml
・ごま 適量
・ネギ 適量
・カット冷凍トマト 適量
［作り方］
1. もずくは食べやすい長さに切り、水洗いして水気を切る。
2. 沸騰したお湯にオクラとなめこを入れ、浮いてこないようにザルなどで押さえながら約90秒茹でる。
3. (2)をザルに上げて水で粗熱を取り、オクラはガクを切り落として薄い輪切りにする。
4. ミョウガは薄い輪切りにし、大葉は角切りにする。冷凍トマトは水に約3分さらし、皮をむいて角切りにしておく。
5. ボウルに、もずく、オクラ、ミョウガ、なめこ、梅、大葉、めんつゆ、鶏ガラ、ごま油、生姜おろし、水を入れてよく混ぜ合わせる。
6. 器に盛り付け、ごま、ネギ、冷凍トマトをトッピングして完成。
本レシピの最大の魅力は、もずくをそうめんの代わりに活用することで、2食分で210kcalという驚異の低カロリーを実現している点だ。1食あたりの費用も約161円と、コストパフォーマンスにも優れている。
動画では、オクラとなめこを茹でて冷やし、ミョウガや大葉とともにカットしていく。ポイントとして紹介されたのが「冷凍トマト」の活用だ。カチンコチンに凍らせたトマトを水に約3分さらし、皮をむいて角切りにすることで、最後にトッピングした際にシャリシャリとした食感と爽やかさをプラスしている。
全ての材料をボウルに入れて混ぜ合わせ、器に盛ってごま、ネギ、冷凍トマトを散らせば完成。実食したしらっちさんは「とんでもなく美味しい」と絶賛し、「ネバトロ・シャキシャキ食感が大渋滞していて、すする手がマジで止まらないです」と、その美味しさを語った。
火をほとんど使わずに作れるこの一品。食欲が落ちやすい暑い日や、ダイエット中の食事に取り入れてみてはいかがだろうか。
【レシピ】
［材料］（2食分）
・もずく 100g
・オクラ（輪切り） 1袋
・ミョウガ（輪切り） 3個
・なめこ 1袋
・叩いた梅 2個
・刻み大葉 5枚
・めんつゆ 大さじ3
・鶏ガラ 小さじ1
・ごま油 小さじ1
・生姜おろし 小さじ1
・水 120ml
・ごま 適量
・ネギ 適量
・カット冷凍トマト 適量
［作り方］
1. もずくは食べやすい長さに切り、水洗いして水気を切る。
2. 沸騰したお湯にオクラとなめこを入れ、浮いてこないようにザルなどで押さえながら約90秒茹でる。
3. (2)をザルに上げて水で粗熱を取り、オクラはガクを切り落として薄い輪切りにする。
4. ミョウガは薄い輪切りにし、大葉は角切りにする。冷凍トマトは水に約3分さらし、皮をむいて角切りにしておく。
5. ボウルに、もずく、オクラ、ミョウガ、なめこ、梅、大葉、めんつゆ、鶏ガラ、ごま油、生姜おろし、水を入れてよく混ぜ合わせる。
6. 器に盛り付け、ごま、ネギ、冷凍トマトをトッピングして完成。
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