【RIZIN】武尊が『バラ呼び』出演 このタイミングで榊原CEOと何を語り合うのか
今年4月に現役引退した元格闘家の武尊が、8月2日午後7時からRIZINの公式YouTubeでライブ配信される番組『榊原社長に呼び出されました』に出演することが発表された。現在もONE暫定フライ級キックボクシング王者である武尊が、RIZINの榊原信行CEOと何を語り合うのか。
【試合映像】武尊、引退試合でロッタンに劇的勝利！ リベンジ達成で有終の美！
武尊は4月29日の『ONE SAMURAI 1』のメインイベントで行われた引退試合で、かつて敗れたロッタンに5ラウンドでTKO勝利し、ベルト獲得と同時に15年に及ぶ現役生活を終えた。
劇的な勝利後、武尊はリング上で「日本の格闘技界をこれから絶対もっと盛り上げていくんで。盛り上がっていくんで。僕が引退してもこの格闘技の熱、今日ここでの歓声と熱は、絶対これからのファイターたちにも絶対に力になるんで」「僕も引退後できることなんでも手伝うんで。格闘技界を取り戻しましょう。東京ドームやりましょう！」と叫び、大きな拍手を浴びた。
その直後から格闘技界の各所へ引退のあいさつをしてきたが、5月12日には2015年に一度だけ出場したことがあり、2022年に那須川天心と対戦した『THE MATCH 2022』の実行委員会に名を連ねていた『RIZIN』の事務所も訪問。榊原CEOと握手するシーンをSNSに投稿していた。
動画では榊原CEOが「格闘技に対する強い愛は変わらずに持ち続けている武尊には、日本の格闘技界を今以上に活性化させ、盛り上げるためにいろいろアクションを起こしてほしいです」と呼びかけると、武尊も「これから一緒に格闘技界を盛り上げていきたいと思います」と応じていた。最後は榊原CEOが「皆さん、武尊と何か面白いことを考えようと思いますので、期待していてください」と宣言していたが、早くも具体的に動き出すのか。
RIZINは8月11日に『RIZIN.54』（TOYOTA ARENA TOKYO）、そして9月10日には今年最大級のビッグイベント『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』（京セラドーム大阪）が控えている。
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武尊は4月29日の『ONE SAMURAI 1』のメインイベントで行われた引退試合で、かつて敗れたロッタンに5ラウンドでTKO勝利し、ベルト獲得と同時に15年に及ぶ現役生活を終えた。
その直後から格闘技界の各所へ引退のあいさつをしてきたが、5月12日には2015年に一度だけ出場したことがあり、2022年に那須川天心と対戦した『THE MATCH 2022』の実行委員会に名を連ねていた『RIZIN』の事務所も訪問。榊原CEOと握手するシーンをSNSに投稿していた。
動画では榊原CEOが「格闘技に対する強い愛は変わらずに持ち続けている武尊には、日本の格闘技界を今以上に活性化させ、盛り上げるためにいろいろアクションを起こしてほしいです」と呼びかけると、武尊も「これから一緒に格闘技界を盛り上げていきたいと思います」と応じていた。最後は榊原CEOが「皆さん、武尊と何か面白いことを考えようと思いますので、期待していてください」と宣言していたが、早くも具体的に動き出すのか。
RIZINは8月11日に『RIZIN.54』（TOYOTA ARENA TOKYO）、そして9月10日には今年最大級のビッグイベント『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』（京セラドーム大阪）が控えている。