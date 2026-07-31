脱・税理士の菅原氏が、大食いの客がいても潰れない食べ放題の絶妙な値付けと原価管理の巧妙さを解き明かす

脱・税理士の菅原氏が、月々の返済額が下がる恩恵と老後まで続く重荷という表裏の関係を具体例とともに描き出す

脱・税理士の菅原氏が語る、年金受給者宛ての封筒がもたらす利便性と、その裏に潜む見過ごせない側面とは何か