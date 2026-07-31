本日公開！ 実写『モアナと伝説の海』手に汗握るモアナVS“海賊”カカモラの大激闘シーン解禁
本日7月31日に日本公開を迎える映画『モアナと伝説の海』より、“超”実写版として進化を遂げたモアナの大迫力の冒険に期待が高まる本編映像が解禁となった。
【動画】モアナとマウイの大冒険に胸が高鳴る本編映像解禁！
本作は、ディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。監督にトーマス・ケイル。主演のモアナ役には19歳の新人キャサリン・ランガイア。そして、アニメーション版でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。
今回解禁となったのは、大海原へと旅立ったモアナと、その先で出会った半神半人の伝説の英雄マウイの、前途多難な冒険を捉えた一幕。2人の前に突如現れたのが、ココナッツの甲冑をまとった海賊カカモラだ。見た目はキュートながら、冷酷で残忍なカカモラ。島を救うための鍵となる緑色に輝く石「テ・フィティの心」を彼らに奪われてしまったモアナは、マウイに引き留められながらも、果敢に、カカモラが大勢群がる船に飛び乗っていく――。
アニメーション版でもおなじみのカカモラだが、“超”実写版ではその迫力はケタ違いにスケールアップ。圧倒的な数で次から次へと容赦なく襲い掛かってくるカカモラ、そして彼らから「テ・フィティの心」を取り戻そうとモアナが繰り広げるダイナミックな攻防戦は、まるでテーマパークのアトラクションに乗っているかのように臨場感たっぷり。この先も続くモアナとマウイの大冒険に胸が高鳴るシーンとなっている。
今回解禁となったシーン以外にも、本作では、アニメーション版の魅力を受け継ぎつつ、劇場の大スクリーンで観るべき、さらに進化を遂げた迫力満点のシーンが目白押し。“超”実写版ならではの映像美で描かれる壮大な海、スリルあふれるアクションシーン、そして、実写キャストが生身で演じる等身大なキャラクターたちの息づかい…アニメーション版よりさらに美しく、ダイナミックに、感動的になったモアナたちの大冒険を劇場で楽しみたい。
映画『モアナと伝説の海』は、公開中。
【動画】モアナとマウイの大冒険に胸が高鳴る本編映像解禁！
本作は、ディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。監督にトーマス・ケイル。主演のモアナ役には19歳の新人キャサリン・ランガイア。そして、アニメーション版でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが、半神半人のマウイを再び演じる。
アニメーション版でもおなじみのカカモラだが、“超”実写版ではその迫力はケタ違いにスケールアップ。圧倒的な数で次から次へと容赦なく襲い掛かってくるカカモラ、そして彼らから「テ・フィティの心」を取り戻そうとモアナが繰り広げるダイナミックな攻防戦は、まるでテーマパークのアトラクションに乗っているかのように臨場感たっぷり。この先も続くモアナとマウイの大冒険に胸が高鳴るシーンとなっている。
今回解禁となったシーン以外にも、本作では、アニメーション版の魅力を受け継ぎつつ、劇場の大スクリーンで観るべき、さらに進化を遂げた迫力満点のシーンが目白押し。“超”実写版ならではの映像美で描かれる壮大な海、スリルあふれるアクションシーン、そして、実写キャストが生身で演じる等身大なキャラクターたちの息づかい…アニメーション版よりさらに美しく、ダイナミックに、感動的になったモアナたちの大冒険を劇場で楽しみたい。
映画『モアナと伝説の海』は、公開中。