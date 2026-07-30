映画「ダラス・バイヤーズクラブ」などで知られる俳優のジャレッド・レト(54)が、10代だった女性4人に性犯罪行為を行ったとして告発された。新たな英BBCドキュメンタリー「Jared Leto: Hollywood's Dark Secret」では、2002年～16年にロックバンドのサーティー・セカンズ・トゥ・マーズのフロントマンでもあったジャレッドと関わった女性10人が、疑惑の性加害行為について証言している。



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ある女性は17歳の時にモーテルのバスルームで性的暴行を受けたと主張し、別の女性は19歳の時にホテルの部屋で2人きりになった際、性的暴行をほのめかす脅しを受けたと訴えている。3人目の女性は17歳でジャレッドと性的関係を持った際、カリフォルニア州の同意年齢が18歳であるという話を「軽くあしらわれた」と主張。4人目の女性は16歳の頃、ジャレッドが知名度を利用して性的な内容の電話を繰り返しかけてきたとしてグルーミング被害を訴え、少なくとも1度は性行為を持ちかけられたとしている。4人目の女性には関係を口外しないよう求めるNDAが送られ、BBCも文書を確認しているが、女性は署名を拒否した。



ほかの4人の女性も若い頃にジャレッドから奇妙で性的な内容の電話を受けたと証言。別の女性は14歳の時にサイン会でジャレッドから卑猥なことを言われ、その後、警備員に音楽フェスの舞台裏へ連れて行くよう指示を出したと証言し、母親が本人に抗議したと振り返る。



同バンドで長年活動してきた男性スタッフ2人はジャレッドが10代の少女たちと接する様子に違和感を覚え、楽屋やレコーディング先に招くこともあったと証言。うち1人は「年齢差があまりにも大きすぎると誰もが思っていたと思います」と述べた。



BBCによると、ジャレッドの女性への行動を巡っては、ネット上で120件超の告発が寄せられているという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）