熱狂の「民族大移動」を体感！プロ野球オールスター富山遠征でご当地グルメも大満喫
YouTubeチャンネル「トラヤマ(虎山)torayama プロ野球愛好家 棒球愛好者」が「【超ハード遠征】東京ドームでオールスター観戦後、夜行バスで富山へ行き朝イチで自由席争奪戦へ！民族大移動など地方ならではの臨場感溢れる応援が最高すぎた！【アルペンスタジアム】7/29オールスター第2戦」と題した動画を公開しました。トラヤマさんが、夜行バスでの富山遠征からアルペンスタジアムでのオールスター観戦まで、熱気あふれる1日に密着しています。
動画は、東京ドームでのオールスター第1戦観戦後、深夜の新宿から夜行バスに乗車する場面からスタート。朝6時半に富山駅に到着すると、ローカル線を乗り継ぎ、のどかな田園風景を抜けてアルペンスタジアムへ。朝7時半過ぎにはすでに場所取りの列ができており、過酷な自由席争奪戦のリアルな様子が収められています。
日中の空き時間には温泉で疲れを癒やし、「ガッツリ！えびすこ」で超濃厚な富山ブラックラーメンを堪能。再び球場へ戻ると、いよいよ試合が開幕します。佐藤輝明選手や細川成也選手のホームラン、柳田悠岐選手の逆転3ランなど、両軍計36安打が飛び交う白熱の乱打戦に、トラヤマさんも大興奮。さらに、「民族大移動」として知られる西武のチャンステーマなど、外野席が一体となる地方球場ならではの熱狂的な応援風景を臨場感たっぷりに届けています。
トラヤマさんは「応援の盛り上がりは東京ドームの方がすごかった気がする」としつつも、「田園に囲まれた球場ならではの雰囲気や景色は最高でした」と充実した遠征を振り返りました。プロ野球ファンなら一度は体験してみたい、熱気と魅力が詰まった観戦遠征の参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画は、東京ドームでのオールスター第1戦観戦後、深夜の新宿から夜行バスに乗車する場面からスタート。朝6時半に富山駅に到着すると、ローカル線を乗り継ぎ、のどかな田園風景を抜けてアルペンスタジアムへ。朝7時半過ぎにはすでに場所取りの列ができており、過酷な自由席争奪戦のリアルな様子が収められています。
日中の空き時間には温泉で疲れを癒やし、「ガッツリ！えびすこ」で超濃厚な富山ブラックラーメンを堪能。再び球場へ戻ると、いよいよ試合が開幕します。佐藤輝明選手や細川成也選手のホームラン、柳田悠岐選手の逆転3ランなど、両軍計36安打が飛び交う白熱の乱打戦に、トラヤマさんも大興奮。さらに、「民族大移動」として知られる西武のチャンステーマなど、外野席が一体となる地方球場ならではの熱狂的な応援風景を臨場感たっぷりに届けています。
トラヤマさんは「応援の盛り上がりは東京ドームの方がすごかった気がする」としつつも、「田園に囲まれた球場ならではの雰囲気や景色は最高でした」と充実した遠征を振り返りました。プロ野球ファンなら一度は体験してみたい、熱気と魅力が詰まった観戦遠征の参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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