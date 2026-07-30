ソフトバンクは、28日に熊本県で発生した地震の影響による通信障害について、30日12時47分時点で復旧したと発表した。

29日17時時点で、熊本県宇城市／益城郡美里町／上益城郡（甲佐町・山都町）の復旧作業は完了していた。

30日12時47分をもって、熊本県八代市と菊池市でも復旧し、今回の地震による通信障害は全域で復旧した。

停電が継続している一部地域では、発電機を使用してサービスを提供している。そのため、給油などの作業中は一時的に利用しづらくなる場合がある。

なお、通信障害発生時、これらのエリアでは緊急通報を含む音声通話やデータ通信が利用しづらい状況となっていた。影響を受けたサービスは、ソフトバンク／ワイモバイル／LINEMOの携帯電話サービス、SoftBank Air、おうちのでんわ、ソフトバンク回線利用MVNO。

JAPANローミングは順次終了

復旧に伴い、「JAPANローミング（フルローミング方式）」は順次提供終了となる。順次、携帯電話のピクトが「JPN-ROAM（JpnRoam）」→「SoftBank」「Y!mobile」「LINEMO」に戻る。

ネットワークを「手動選択」（自動選択をオフ）に切り替えた場合は、「自動選択」に戻す必要がある。設定を戻さない場合は、JAPANローミング提供終了後、平常時の通信を利用できない。