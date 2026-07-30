タレント山崎怜奈（28）が、30日放送のTOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）内で、妊娠したことを電撃発表した。昨年から今年にかけては、元乃木坂46メンバーの結婚や出産の報告が相次いでいる。グループ卒業後、それぞれが女優やタレントなど幅広い分野で活躍する中、人生の新たな節目を迎えるメンバーが続出している。

この日、山崎が自身の冠番組のエンディング内で「私事で恐縮なのですが、私、新しい命を授かっておりまして」と報告。Xでも文書を通じて伝えた。秋頃から産休に入る。

昨年12月には、「さゆりんご」の愛称で親しまれる松村沙友理も結婚と第1子妊娠を公表し、今年3月に出産を発表。同年3月には、元乃木坂46の井上小百合が5人組ボーイズグループ「7ORDER」の長妻怜央との結婚と第1子妊娠を発表していた。

坂道グループでは、結婚のニュースも続いた。今年2月には、俳優の神尾楓珠と「欅坂46」元メンバーで女優の平手友梨奈が双方のSNSを通じて電撃結婚を発表。昨年12月には元乃木坂46の北野日奈子が音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝との結婚を報告した。

さらに昨年11月には、歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46の能條愛未が東京都内で婚約会見を開催。同年4月には、元乃木坂46の永島聖羅が俳優の市川知宏との結婚を発表している。

アイドル卒業後も芸能界の第一線で活動を続けながら、結婚や出産といったライフイベントを迎える元メンバーが増え、ファンから祝福などさまざまな声が上がっている。