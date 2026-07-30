マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』でドクター・ドゥーム役を演じるロバート・ダウニー・Jr.が、久々に復帰する初代『X-MEN』キャストとの共演に大興奮していたことを明かした。

現地時間7月25日に行われたマーベル・スタジオのホールHプレゼンテーション後、米のインタビューに応えたダウニー・Jr.は、『X-MEN』シリーズで長年親しまれてきたミスティーク役のレベッカ・ローミンとビースト役のケルシー・グラマーの復帰についてコメント。ローミンとグラマーに対し、「あなたとケルシーが復帰したことは、本当に大きな瞬間でした」と言葉をかけた。

さらに、その場に同席していたルイス・プルマン（セントリー役）、デヴィッド・ハーバー（レッド・ガーディアン役）、ポール・ラッド（アントマン役）、クリス・エヴァンス（キャプテン・アメリカ役）らに言及し、「正直なところ、みんなでオタクのように盛り上がりました」と明かした。マーベルの歴史が交差する瞬間に、キャスト陣はファン目線で沸いていたようだ。

物語の詳細については極秘扱いとなっているため、ローミンとグラマーの具体的な役割について詳細は明かさなかったものの、ダウニー・Jr.は2人の存在が撮影現場に「興奮の星座を輝かせた」と独特の表現。「本当に最高でした」と語り、初代X-MENキャストとの共演に特別な感慨を示した。

グラマーは久々にビーストを演じることについて、「このキャラクターが大好きです。彼が身にまとっている気高さや、あらゆる生命に対する深い敬意といったものを感じています」とコメント。さらに、「正直なところ、それこそが私たちがここにいる理由だと思います。そして、こうしたキャラクターたちが、現実社会においても同じ価値観を反映するような役割を担うようになったというのは素晴らしいことです。それは、まさに善意です。私たち全員の中に善なるものが存在し、最終的には善が勝利するという希望なのです」と語った。

一方、ローミンは青い肌を持つミスティークへの変身について、今回は特殊メイクの時間が大幅に短縮されたことに言及。そう述べながらも、過去3作で何時間もかけてミスティークに変身した経験について、「あの変身過程は、怒りを抱えたミスティークを演じるために必要不可欠でした」と振り返っている。

ローミンとグラマーがミスティークとビーストを本格的に演じるのは、2006年の『X-MEN：ファイナル ディシジョン』以来となる。同作は2000年の『X-メン』、2003年の『X-MEN 2』に続く初期3部作の完結編だ。その後、ローミンは『X-MEN：ファースト・ジェネレーション』（2011）に短いカメオ出演を果たし、グラマーは『マーベルズ』（2023）のポストクレジットシーンに登場している。

「X-MEN」シリーズでは、その後ニコラス・ホルトとジェニファー・ローレンスが若き日のビーストとミスティークを演じ、『X-MEN：ファースト・ジェネレーション』『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）『X-MEN：アポカリプス』（2016）『X-MEN：ダーク・フェニックス』（2019）へと続く新たなシリーズが展開された。しかし、『ドゥームズデイ』にホルトとローレンスは出演せず、オリジナルキャストの復帰が中心となっている。

すでにパトリック・スチュワート（プロフェッサーX役）、イアン・マッケラン（マグニートー役）、ジェームズ・マースデン（サイクロップス役）、アラン・カミング（ナイトクローラー役）の出演も発表されており、初代「X-MEN」のメンバーがスクリーンで再集結することになる。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日に全米公開予定。

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