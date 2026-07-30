阿部サダヲ＆上白石萌歌『いだてん』以来7年ぶり共演 時代劇とSFで描く新CM＆メイキング解禁
阿部サダヲと上白石萌歌が、大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』以来7年ぶりに共演する関西電力の新TVCM「挑戦の歴史」篇と「新領域への挑戦」篇が、8月1日より放映開始。あわせて、撮影の舞台裏や2人の“新たな挑戦”に迫るメイキングインタビューも解禁された。
【動画】阿部サダヲ＆上白石萌歌7年ぶりに共演！ 新TVCM「挑戦の歴史」篇
新CMは「挑戦」をテーマに、関西電力が挑み続けてきた歴史と、これからの新たな挑戦を、2人の掛け合いを通して描くストーリー。ドラマ撮影の合間を舞台に、阿部が「関西電力の挑み続ける姿勢」について熱弁し、その熱量に上白石が驚きながらも共感していく姿が描かれる。
「挑戦の歴史」篇では、時代劇の世界観を背景に、社会や暮らしを支えるために挑み続けてきた関西電力の歴史を振り返る。一方、「新領域への挑戦」篇では、未来を感じさせるSF空間を舞台に、関西という地域や電力事業の枠を超えた幅広い挑戦について語る。
身振り手振りを交えながら熱弁する阿部の勢いに驚きつつも、コミカルにツッコミを入れる上白石のリアクションや、2人の表情豊かな演技、テンポの良い掛け合いが見どころ。過去から未来へ、決して歩みを止めることなく挑戦し続ける関西電力の姿を、ユーモアたっぷりの親しみやすいストーリーで表現している。
時代劇とSFという2つの異なる世界観で行われた撮影では、それぞれ時代劇衣装と宇宙飛行士の服に身を包んだ二人が登場。時代劇シーンの撮影中には、阿部が見事な江戸言葉を披露するあまり、その徹底した役作りに思わず監督からツッコミが入る一幕もあった。
大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』以来、7年ぶりの共演とは思えないほど息の合った掛け合いを見せる2人。現場では互いに楽しそうに笑い合う姿が何度も見られ、終始笑顔の絶えない和やかな撮影現場となった。
新CMの公開にあわせて、撮影現場の様子を収めたメイキング映像と、2人のインタビュー映像も公開。メイキングでは、7年ぶりの共演となる2人が、CM撮影現場で再会する様子に密着。インタビューでは、久々の共演についての感想や、CMテーマである「挑戦」にちなんだエピソードをたっぷりと語っている。
関西電力の新TVCM「挑戦の歴史」篇、「新領域への挑戦」篇は、8月1日より放映開始。
※阿部サダヲと上白石萌歌のインタビュー全文は以下の通り。
＜インタビュー全文＞
■阿部サダヲ、上白石萌歌
――“7年ぶり”の再会となりましたが、久々にお会いされた感想を教えてください。
阿部：接しやすいし、変わらないので改まってみたいな感じはなかったですね。
上白石：7年ぶりではあったんですけど、元々心の距離が近いような気がしていたので、今回も緊張することなく、楽しんでいくうちにあっという間に撮影が終わってしまいました。今日は全体的に、2人で不思議な時空を彷徨（さまよ）った感じがありましたね。
阿部：今まで宇宙服でインタビュー受けたことないですもんね。
上白石：大作をやり遂げた感がありますよね（笑）。
――撮影の感想を教えてください。
上白石：（実際の）撮影現場でも「こんな格好でこんな話するんだ！」みたいなことってあるんですよね。そんなシュールさにはリアリティがありました。ファンタジー要素も混じったり、色んな要素があって楽しかったです。あと、阿部さんとお芝居をするとバイブスが上がるというか、心が跳ね上がるような感じがするので、今日も阿部さんが作ってくださる波に私も乗っかって、楽しく撮影することができました。
阿部：最初は、もうちょっと落ち着いてやろうと思ってたんですけどね（笑）。
――今回のCMの感想や見どころを教えてください。
阿部：どんな作品になるんだろうとすごく楽しみですね。関西電力さんと何本かCMをやらせていただいてますけど、このパターンは初めてなので楽しみです。とうとう「関西電力じゃないじゃん！」ってツッコミが出ちゃうっていうね（笑）。
上白石：今回のCMの見どころは、2人の掛け合いですね。阿部さんの巻き起こす旋風に巻かれて、ずっと楽しかったです。でも笑いをこらえるのがすごく大変でした。結構何回かやばくて（笑）。
阿部：あとは「なんてこった」っていう一言とかね。日常であんまり言わないじゃないですか。「なんてこった」って言ったのもしかしたら初めてかもしれない（笑）。
――今回は時代劇衣装での撮影もありましたが、衣装を身にまとってみていかがでしたか？
上白石：今まで時代劇の作品をやったことがなくて…。ご一緒した大河ドラマの時も、割と近代の方だったので、そういった格好（本格的な時代劇衣装）をしたことがないですね。これがデビューかもしれない。
阿部：僕もパッチ（股引）をあまり穿いたことないので新鮮でした。あと、役を入れたほうが良いんだろうと思って、途中、“江戸”になりすぎて「普通にやってくれ」って言われました（笑）。
――今回のCMのテーマである「挑戦」について、お2人の想いや考えを教えてください。
阿部：辞めた方が良いって言われて諦めるより、やったほうが良いと思うんですよね。僕も俳優になる時、姉にめちゃくちゃ反対されたんです。でも今、すごく応援してくれて。諦めなかったから今があるというね。
上白石：私は挑む時、結構ビクビクしちゃうんですよね。でも一歩踏み出すことの大切さをすごく学びましたし、そんな心意気を大切にできたらいいなって思いました。
――お2人が最近「新しく挑戦」したことを教えてください。
阿部：今度初めて海外（ロンドン）公演があるんですけど、外国で芝居をするのでそれが楽しみな挑戦だなと思います。関西電力のCMに出てるっていうのをロンドンでも伝えていきたいと思います（笑）。
上白石：最近ギターを頑張っているんです。このコードを押さえづらかったのにできるようになったなとか、楽器って目に見えて成長が分かるんですよね。
【動画】阿部サダヲ＆上白石萌歌7年ぶりに共演！ 新TVCM「挑戦の歴史」篇
新CMは「挑戦」をテーマに、関西電力が挑み続けてきた歴史と、これからの新たな挑戦を、2人の掛け合いを通して描くストーリー。ドラマ撮影の合間を舞台に、阿部が「関西電力の挑み続ける姿勢」について熱弁し、その熱量に上白石が驚きながらも共感していく姿が描かれる。
身振り手振りを交えながら熱弁する阿部の勢いに驚きつつも、コミカルにツッコミを入れる上白石のリアクションや、2人の表情豊かな演技、テンポの良い掛け合いが見どころ。過去から未来へ、決して歩みを止めることなく挑戦し続ける関西電力の姿を、ユーモアたっぷりの親しみやすいストーリーで表現している。
時代劇とSFという2つの異なる世界観で行われた撮影では、それぞれ時代劇衣装と宇宙飛行士の服に身を包んだ二人が登場。時代劇シーンの撮影中には、阿部が見事な江戸言葉を披露するあまり、その徹底した役作りに思わず監督からツッコミが入る一幕もあった。
大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』以来、7年ぶりの共演とは思えないほど息の合った掛け合いを見せる2人。現場では互いに楽しそうに笑い合う姿が何度も見られ、終始笑顔の絶えない和やかな撮影現場となった。
新CMの公開にあわせて、撮影現場の様子を収めたメイキング映像と、2人のインタビュー映像も公開。メイキングでは、7年ぶりの共演となる2人が、CM撮影現場で再会する様子に密着。インタビューでは、久々の共演についての感想や、CMテーマである「挑戦」にちなんだエピソードをたっぷりと語っている。
関西電力の新TVCM「挑戦の歴史」篇、「新領域への挑戦」篇は、8月1日より放映開始。
※阿部サダヲと上白石萌歌のインタビュー全文は以下の通り。
＜インタビュー全文＞
■阿部サダヲ、上白石萌歌
――“7年ぶり”の再会となりましたが、久々にお会いされた感想を教えてください。
阿部：接しやすいし、変わらないので改まってみたいな感じはなかったですね。
上白石：7年ぶりではあったんですけど、元々心の距離が近いような気がしていたので、今回も緊張することなく、楽しんでいくうちにあっという間に撮影が終わってしまいました。今日は全体的に、2人で不思議な時空を彷徨（さまよ）った感じがありましたね。
阿部：今まで宇宙服でインタビュー受けたことないですもんね。
上白石：大作をやり遂げた感がありますよね（笑）。
――撮影の感想を教えてください。
上白石：（実際の）撮影現場でも「こんな格好でこんな話するんだ！」みたいなことってあるんですよね。そんなシュールさにはリアリティがありました。ファンタジー要素も混じったり、色んな要素があって楽しかったです。あと、阿部さんとお芝居をするとバイブスが上がるというか、心が跳ね上がるような感じがするので、今日も阿部さんが作ってくださる波に私も乗っかって、楽しく撮影することができました。
阿部：最初は、もうちょっと落ち着いてやろうと思ってたんですけどね（笑）。
――今回のCMの感想や見どころを教えてください。
阿部：どんな作品になるんだろうとすごく楽しみですね。関西電力さんと何本かCMをやらせていただいてますけど、このパターンは初めてなので楽しみです。とうとう「関西電力じゃないじゃん！」ってツッコミが出ちゃうっていうね（笑）。
上白石：今回のCMの見どころは、2人の掛け合いですね。阿部さんの巻き起こす旋風に巻かれて、ずっと楽しかったです。でも笑いをこらえるのがすごく大変でした。結構何回かやばくて（笑）。
阿部：あとは「なんてこった」っていう一言とかね。日常であんまり言わないじゃないですか。「なんてこった」って言ったのもしかしたら初めてかもしれない（笑）。
――今回は時代劇衣装での撮影もありましたが、衣装を身にまとってみていかがでしたか？
上白石：今まで時代劇の作品をやったことがなくて…。ご一緒した大河ドラマの時も、割と近代の方だったので、そういった格好（本格的な時代劇衣装）をしたことがないですね。これがデビューかもしれない。
阿部：僕もパッチ（股引）をあまり穿いたことないので新鮮でした。あと、役を入れたほうが良いんだろうと思って、途中、“江戸”になりすぎて「普通にやってくれ」って言われました（笑）。
――今回のCMのテーマである「挑戦」について、お2人の想いや考えを教えてください。
阿部：辞めた方が良いって言われて諦めるより、やったほうが良いと思うんですよね。僕も俳優になる時、姉にめちゃくちゃ反対されたんです。でも今、すごく応援してくれて。諦めなかったから今があるというね。
上白石：私は挑む時、結構ビクビクしちゃうんですよね。でも一歩踏み出すことの大切さをすごく学びましたし、そんな心意気を大切にできたらいいなって思いました。
――お2人が最近「新しく挑戦」したことを教えてください。
阿部：今度初めて海外（ロンドン）公演があるんですけど、外国で芝居をするのでそれが楽しみな挑戦だなと思います。関西電力のCMに出てるっていうのをロンドンでも伝えていきたいと思います（笑）。
上白石：最近ギターを頑張っているんです。このコードを押さえづらかったのにできるようになったなとか、楽器って目に見えて成長が分かるんですよね。