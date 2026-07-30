バレーボールネーションズリーグ

バレーボール男子のネーションズリーグは29日、準々決勝が中国・寧波で行われた。予選全勝で1位通過した日本は3-1（23-25、25-23、25-16、25-23）で中国を撃破。4強入りを決めた。予選最下位ながら、開催国枠で決勝ラウンドに出場した中国のファンは、ネット上で実力差に様々な声を上げた。

日本は第1セットを落とすも、その後は3セット連取。高橋藍が最多の21得点をマーク。西田有志、エバデダン・ラリーが13得点で続いたほか、富田将馬、西本圭吾らの活躍も光った。

これで日本は今大会予選から13戦負けなし。中国は予選で1勝11敗と結果を残せず、18チーム中最下位に沈んだが、決勝ラウンドには開催国枠で出場。ホームで日本相手に1セットを奪うも、番狂わせはならなかった。大会通算1勝12敗になった。

結果を伝えた中国メディア「ジーボーバ」の記事には、同国のファンから多数のコメントが集まった。大敗を覚悟していた意見も多く、予想以上に健闘したという見方が多かった。

「実際、1セット獲れただけでもすでに『期待以上のでき』というべきだ」

「1セット獲れたのはすごい。がんばってほしい」

「日本に叶わないのはしかたのないことだ。すでに十分力を尽くしたと思う」

「多くの人の予想を上回るできだったと思う。始まる前は、1セットでも20ポイント以上取れればたいしたものだと言われていた」

「負けはしたけれど、落とした3セットのうち2セットで点差が2ポイント。肝心なところで対応がうまくいかなかった感じだ。差はそれほど大きくないのかもしれない」

「第3セットだけお話にならなかったけれど、全体的に結構がんばったと思う」

また「10年前、男子バレーは中国と日本は同じレベルだったと思うが、今は本当にレベルが違う。日本は驚くほどの進歩を見せている。日本は12連勝してきたのに、中国は欧米の主力以外のメンバーにも勝てない。レベルに差がある」「三大球技はどれも日本に叶わない」「サーブが弱すぎる。。負けて当然」「バレーボールでも日本にかなわないとは。。。。」「中国男子バレーは負けてばかり。負けたというニュースばかり聞いている気がする」と嘆きの声も少なくなかった。



（THE ANSWER編集部）