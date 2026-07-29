初回の第1打席で後半戦初アーチとなる先頭打者弾

【MLB】マリナーズ 7ー6 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、本拠地でのマリナーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で今季23号となる先頭打者本塁打を放った。10試合ぶりとなる待望のアーチに本拠地は熱狂に包まれた。地元放送局の解説陣も規格外の一撃に「右打者が引っ張ったよう」などと唖然としている。

待望のアーチは完璧な当たりだった。相手右腕のルイス・カスティーヨ投手がカウント2-2から投じた5球目、低めのスライダーを豪快に振り抜いた。打球速度109.1マイル（約175.6キロ）、飛距離432フィート（約131.7メートル）の強烈な一撃は、バックスクリーン左へと飛び込んだ。打球角度27度を記録した完璧な一発だった。

今季10本目の初回先頭打者弾は通算34本目となり、イチロー氏が持つ日本人最多記録まであと3本に迫った。さらにドジャース移籍後では28本目の初回先頭打者アーチとなり、デービー・ロペス氏に並ぶ球団歴代2位となった。ムーキー・ベッツ内野手の持つ球団最多記録の32本へもあと4本と迫っている。

凄まじい一発に対し、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況ジョー・デービス氏は「これぞオオタニの本塁打です！ 右打者が引っ張ったような、逆方向への一撃でした」と大興奮で伝え、休養日がいい方向に作用したと思います！」と続けた。

解説を務めるエリック・キャロス氏も「もし孫にある日『（大谷の）本塁打はどんな感じだった？』と質問されれば、この（本塁打を）表現してください。これぞオオタニの本塁打です！」と目を丸くした。「右打者が引っ張ったような、逆方向への一撃でした」「さきほどあなたが『壮大』という単語を使用されていましたがまさにその通り」と同調し、「カスティーヨ（の失投）を見逃すことはなかったですね」と称賛した。（Full-Count編集部）