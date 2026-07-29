【令和8年熊本地震】イオンモール熊本の猫カフェ「MOFF」、25頭すべて救出・搬出「無事に保護できました」
熊本県で最大震度7を観測した地震で爆発が発生したイオンモール熊本内の「Cat Cafe MOFF」が29日、公式Instagramを更新。店内に残されていた25頭すべての猫を無事に救出・搬出したと報告した。投稿には、猫たちの無事を喜ぶ声や、救助活動に携わった関係者への感謝の声が寄せられている。
【写真】「25頭すべての猫たちを無事に救出・搬出いたしました」と報告した実際の投稿
同カフェは、イオンモール熊本店に残されていた猫たちについて、「消防・警察の皆様、およびイオンモール関係者の皆様の格別のご理解と多大なご協力のもと、当社マネジャーが施設内に入り、25頭すべての猫たちを無事に救出・搬出いたしました」と報告した。
続けて、「現場は緊迫した状況が続いておりますが、関係各所のご協力により、無事に保護することができ、現在、現地に駆けつけた専門スタッフにより一頭一頭の健康状態の確認およびケアを行っております」と説明。現在は専門スタッフが猫たちの健康状態を確認しながらケアにあたっているという。
さらに、「人命救助が優先される大変過酷な状況の中、猫たちの命と安全のためにご尽力いただきました消防・警察・イオンモールの皆様、そして温かいご声援とご不安のお声を寄せてくださった皆様に、心より深く御礼申し上げます」と感謝を伝え、「皆様の温かい想いに感謝申し上げますとともに、引き続き猫たちの安全確保とケアに全力を尽くしてまいります」と結んだ。
コメント欄には「良かったです！また猫ちゃんに会えますように…」「どれほど待たないといけないかと心配しました。本当に良かったです」「心の底から、よかったです…」「猫達もいたりしますし、体調と心のケアをよろしくお願いします」「尽力してくださりありがとうございました」など、猫たちの無事を喜ぶ声や、今後のケアを願う声、救助に携わった関係者への感謝のコメントが寄せられている。
【写真】「25頭すべての猫たちを無事に救出・搬出いたしました」と報告した実際の投稿
同カフェは、イオンモール熊本店に残されていた猫たちについて、「消防・警察の皆様、およびイオンモール関係者の皆様の格別のご理解と多大なご協力のもと、当社マネジャーが施設内に入り、25頭すべての猫たちを無事に救出・搬出いたしました」と報告した。
さらに、「人命救助が優先される大変過酷な状況の中、猫たちの命と安全のためにご尽力いただきました消防・警察・イオンモールの皆様、そして温かいご声援とご不安のお声を寄せてくださった皆様に、心より深く御礼申し上げます」と感謝を伝え、「皆様の温かい想いに感謝申し上げますとともに、引き続き猫たちの安全確保とケアに全力を尽くしてまいります」と結んだ。
コメント欄には「良かったです！また猫ちゃんに会えますように…」「どれほど待たないといけないかと心配しました。本当に良かったです」「心の底から、よかったです…」「猫達もいたりしますし、体調と心のケアをよろしくお願いします」「尽力してくださりありがとうございました」など、猫たちの無事を喜ぶ声や、今後のケアを願う声、救助に携わった関係者への感謝のコメントが寄せられている。