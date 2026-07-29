本拠地ファイアー戦

米女子プロバスケットボール（WNBA）のエーシズは28日（日本時間29日）、本拠地ラスベガスでファイアーに98-83で勝利した。26歳のPG・山本麻衣がWNBAデビューを果たした。日本人では史上5人目の快挙だ。

出番が来たのは第4クォーター残り3分10秒。94-78とエーシズがリードした場面だった。本拠地の観客からは大歓声。山本は早速ドリブルでボールを運んだ。身長163センチの山本より一回り大きな相手2人に囲まれる場面もあったが、パスを繋いだ。自ら切り込み、果敢にレイアップする場面も。最後までコートに立ち、3分10秒の出場でシュート1本。得点、アシストはゼロだった。

広島県出身の山本は名門・桜花学園高（愛知）から2017-18シーズンにトヨタ自動車に加入。21年東京五輪は3人制、24年パリ五輪は5人制バスケで日の丸を背負った。昨年2月にはWNBAウィングスのトレーニングキャンプに参加したが、ロースター登録には至らなかった。今月17日（同18日）、エーシズと今季終了までの契約を結んだことが発表された。

WNBAの公式戦に出場した日本人は萩原美樹子、大神雄子、渡嘉敷来夢、町田瑠唯に続いて史上5人目となった。



（THE ANSWER編集部）