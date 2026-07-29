【速報】危険運転致死に問われた男に懲役４年６か月の判決 12時間以上飲酒で大学院生死亡 北海道小樽市
北海道小樽市の国道で2024年、飲酒運転の車が乗用車と正面衝突し大学院生が死亡した事故の裁判で、札幌地裁小樽支部は2026年7月29日、危険運転致死の罪に問われている大沢亮汰被告（34）に対し、懲役４年６か月を言い渡しました。
危険運転致死の罪に問われているのは大沢亮汰被告（34）です。
起訴状によりますと、大沢被告は小樽市の国道で2024年9月、アルコールの影響で運転操作に支障が生じるおそれがある状態で乗用車を運転し、対向車と衝突して大学院生の田中友規さんを死亡させたとされています。
これまでの裁判で、検察は「長時間にわたり大量の飲酒をした直後に運転している」と指摘。「飲酒運転の危険性を認識していない」として懲役5年6か月を求刑していました。
弁護側は。今後ハンドルを握らないことを誓っているとして情状酌量を求めていました。
札幌地裁小樽支部は「運転を回避することは可能だったのにしなかった」「無謀な意思決定は非難に値する」としながらも「反省の態度を示している」などとして、大沢被告に懲役４年６か月の判決を言い渡しました。
この事故は、正常な運転が「困難」ではなく、正常な運転に「支障が生じる恐れがあった」と判断され、危険運転致死罪の中でもより法定刑の軽い第3条で起訴されています。