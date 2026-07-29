北海道小樽市の国道で2024年、飲酒運転の車が乗用車と正面衝突し大学院生が死亡した事故の裁判で、札幌地裁小樽支部は2026年7月29日、危険運転致死の罪に問われている大沢亮汰被告（34）に対し、懲役４年６か月を言い渡しました。



危険運転致死の罪に問われているのは大沢亮汰被告（34）です。



起訴状によりますと、大沢被告は小樽市の国道で2024年9月、アルコールの影響で運転操作に支障が生じるおそれがある状態で乗用車を運転し、対向車と衝突して大学院生の田中友規さんを死亡させたとされています。



