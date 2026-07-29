大好きな人が布団の中に隠れていても、嗅覚が優れているワンコなら一瞬で見つけられるかと思ったら…？予想外の展開が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で31万1000回再生を突破。「最高に可愛い」「めっちゃ笑った」といった声が寄せられています。

【動画：犬に内緒で遊びにきた母→『布団をかぶって隠れてもらった』結果…すぐに気付くと思ったら『まさかの反応』】

飼い主の母が隠れてみたら…

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」に投稿されたのは、柴犬の「ロック」くんにサプライズを仕掛けた時の様子です。この日、飼い主さんのお母さんが家に遊びにきてくれたので、布団をかぶって隠れてもらってからロックくんを部屋に呼んでみたそう。

ロックくんは靴やカバンの匂いでお母さんの存在に気付いていたようで、「ク～ン」と甘えるように鳴きながら部屋に入ってきたとか。さすが犬の嗅覚はあなどれません！しかもロックくんはお母さんが大好きとのことなので、きっと一瞬で見つけてくれるはず…。

ワンコのまさかの反応に爆笑

…と思いきや、ロックくんは明らかに不自然に盛り上がっている布団を見ても、お母さんが中にいることに気付かず、「どこにいるの～？」と部屋から出て行ってしまったとか。そしてその後は玄関と部屋を行ったり来たりして、必死にお母さんを探していたそう。まさかの反応に、「気付いてない？嘘やろ？」と飼い主さんはびっくり。

飼い主さんが「アレ何！？」と布団を指差してみても、お母さんが「ロック～？」とお名前を呼んでみても、見当違いの場所を探し続けるロックくん。一生懸命な姿は健気で可愛いですが、あまりの鈍感さに思わず笑ってしまいます！

気付いた瞬間に大喜び！

このままでは一生かくれんぼを続けることになりそうなので、布団から手だけ出して振ってみるお母さん。さらに飼い主さんが「あそこ見て」と指差すと、さすがのロックくんも「いた！」と気付いてお母さんの手にじゃれついたそう。

そしてお母さんが布団の中から出てきたら「やっと会えたー！」と大喜びし、最後にはとびきりの笑顔を見せてくれたロックくん。愉快で愛を感じる光景は、たくさんの人を笑わせてくれることとなりました。

この投稿には「お腹抱えて笑った」「予想を遥かに上回る面白さ」「嗅覚どこに置いて来たｗ」「間が抜けてるところがまた可愛い」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」には、ロックくん＆弟犬「ボブ」くんの日常が投稿されています。個性豊かな2匹の可愛い姿や面白い行動を、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。