朝食付きで1泊4,281円は安すぎる！滋賀・石山の「ラックホテル」がコスパ最強の神ホテルだった
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【朝食付き】1泊4,281円と激安で宿泊できた朝食付きのホテルが想像していた以上に最高でした」と題した動画を公開した。動画では、滋賀県大津市にあるビジネスホテル「ラックホテル大津石山」に宿泊し、そのリーズナブルな価格や充実した設備、周辺環境についてレビューしている。
同ホテルは、JRおよび京阪の「石山駅」から徒歩2分という好立地にありながら、朝食付きで1泊4,281円という驚きの価格で宿泊できる。ロビーには無料のコーヒーサービスや、必要なものを自由に取れるアメニティコーナーが備わっており、快適な滞在をサポートする。
今回宿泊したシングルルームは15平米と、一般的なビジネスホテルと比べて広めの設計だ。ベッドには高級ホテルでも採用されているサータ社製のマットレスが導入されており、その寝心地の良さも高く評価している。
夕食には、ホテルから徒歩30秒の場所にある居酒屋「や台ずし 石山駅前町」を訪問。ボリューム満点の「海鮮ユッケ丼」に舌鼓を打ち、ホテル周辺の飲食店の充実ぶりもアピールした。翌朝の朝食バイキングは、京都の老舗パン屋「進々堂」のパンをはじめ、カレーやサラダなど、シンプルながらも満足度の高いメニューが揃う。朝食のみを追加する場合は990円で利用可能とのことだ。
動画の最後では、ラックホテル大津石山を「とても過ごしやすくて良いホテルでした」と総括。駅近という利便性とコストパフォーマンスを兼ね備えた同ホテルは、出張や観光の拠点として、賢い選択肢の一つとなりそうだ。
同ホテルは、JRおよび京阪の「石山駅」から徒歩2分という好立地にありながら、朝食付きで1泊4,281円という驚きの価格で宿泊できる。ロビーには無料のコーヒーサービスや、必要なものを自由に取れるアメニティコーナーが備わっており、快適な滞在をサポートする。
今回宿泊したシングルルームは15平米と、一般的なビジネスホテルと比べて広めの設計だ。ベッドには高級ホテルでも採用されているサータ社製のマットレスが導入されており、その寝心地の良さも高く評価している。
夕食には、ホテルから徒歩30秒の場所にある居酒屋「や台ずし 石山駅前町」を訪問。ボリューム満点の「海鮮ユッケ丼」に舌鼓を打ち、ホテル周辺の飲食店の充実ぶりもアピールした。翌朝の朝食バイキングは、京都の老舗パン屋「進々堂」のパンをはじめ、カレーやサラダなど、シンプルながらも満足度の高いメニューが揃う。朝食のみを追加する場合は990円で利用可能とのことだ。
動画の最後では、ラックホテル大津石山を「とても過ごしやすくて良いホテルでした」と総括。駅近という利便性とコストパフォーマンスを兼ね備えた同ホテルは、出張や観光の拠点として、賢い選択肢の一つとなりそうだ。
YouTubeの動画内容
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