「人を殺して刑務所に入ろうと…」生活苦に悩んだ40代男が市場で切りつけ　韓国警察が拘束令状を請求

韓国で面識のない市場の商人を刃物で刺した40代の男に警察が拘束令状を請求した。

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全北（チョンブク）特別自治道の茂朱（ムジュ）警察署は7月27日、殺人未遂の容疑で40代の男に拘束令状を請求したと発表した。

男は今月26日午後12時50分ごろ、全北・茂朱郡茂朱邑の伝統市場で、面識のない60代の市場商人A氏を刃物で刺した後に逃走した容疑が持たれている。

犯行当時、男は市場の食堂で食事をした後、店にあった刃物を持ち出して隣の店にいたA氏に襲いかかったことがわかった。

A氏は腹部や肩などを刺されて病院に運ばれて治療を受けており、命に別条はないという。

通報を受けた警察は、事件発生から約2時間後にバスターミナルで男を検挙した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

男は警察の調べに対し、「生活苦で辛く、人を殺して刑務所に入ろうと思って犯行に及んだ」という趣旨の供述をしたとされる。

これを受け、警察は男の犯行に殺害目的があったと判断し、容疑を従来の特殊傷害から殺人未遂へと変更した。

これに先立ち、男は今年4月に同種前科で出所したものの、職に就けず生活苦に悩まされ、再び刑務所に入るために犯行に及んだことが分かった。

警察はプロファイリングなどを通じて、男の詳しい犯行動機や心理状態などを調べる方針だ。

（記事提供＝時事ジャーナル）