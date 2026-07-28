田中圭「緊張する原因が現状いっぱいある」約1年ぶりの舞台主演に本音明かす
俳優の田中圭が、ABEMAの密着企画「NO MAKE」に出演。約1年ぶりの舞台主演の裏側に密着した。
【映像】「いい意味でリセットされている」鈴木おさむ氏が評価する現在の田中圭の姿
番組では、元放送作家・鈴木おさむ氏が脚本を手掛ける舞台『母さん、ラブソングです。』で主演を務める田中の稽古場に密着。約1年ぶりに舞台に立つ田中は「初日だけずっと昔から緊張するんです。今回、緊張する原因みたいなのが現状でもいっぱいあるんで。今回の初日はすごく緊張してるんだろうなって思います」と本音を吐露。
さらに、「初日の舞台袖とかいる時バクバクだし、板付きの時なんか『明かりつかないでくれ』って思ってます」と明かし、「今回1人で出てくるんで、最初。階段を登るんですけど、多分こけます。むしろ逆にわざとこけてやろうかって…緊張ほぐれるかなと思って」と、プレッシャーの中にもユーモアを交えて語った。
鈴木氏とのタッグは2011年の『芸人交換日記』から数えて今回で4度目。15年来の付き合いとなる鈴木氏の脚本について、田中は「今回もおさむさんが書いている台本には無茶もめちゃくちゃあるし、えーって思うこと結構あるんですけど。作品を作るっていうことにおいて信頼を預けられるっていうのは大事なことかなと思います」と強い信頼関係を明かす。
さらに「（セリフを）覚えるのは地獄ですし、覚えた後も膨大なセリフの全てに意味と感情を自分の中で見つけなきゃいけない。頭の中で整理するだけでいっぱいになる量」と語り、「セリフを覚えなきゃいけない時なんて、稽古休みとかも別に休みじゃない」「午後1時ぐらいから“今日セリフ覚えよう”って、気づいたら夜10時とかだったので、そうやって考えると9時間はセリフを覚えるために使っちゃいます」とストイックに舞台と向き合う現状を明かした。
【映像】「いい意味でリセットされている」鈴木おさむ氏が評価する現在の田中圭の姿
番組では、元放送作家・鈴木おさむ氏が脚本を手掛ける舞台『母さん、ラブソングです。』で主演を務める田中の稽古場に密着。約1年ぶりに舞台に立つ田中は「初日だけずっと昔から緊張するんです。今回、緊張する原因みたいなのが現状でもいっぱいあるんで。今回の初日はすごく緊張してるんだろうなって思います」と本音を吐露。
鈴木氏とのタッグは2011年の『芸人交換日記』から数えて今回で4度目。15年来の付き合いとなる鈴木氏の脚本について、田中は「今回もおさむさんが書いている台本には無茶もめちゃくちゃあるし、えーって思うこと結構あるんですけど。作品を作るっていうことにおいて信頼を預けられるっていうのは大事なことかなと思います」と強い信頼関係を明かす。
さらに「（セリフを）覚えるのは地獄ですし、覚えた後も膨大なセリフの全てに意味と感情を自分の中で見つけなきゃいけない。頭の中で整理するだけでいっぱいになる量」と語り、「セリフを覚えなきゃいけない時なんて、稽古休みとかも別に休みじゃない」「午後1時ぐらいから“今日セリフ覚えよう”って、気づいたら夜10時とかだったので、そうやって考えると9時間はセリフを覚えるために使っちゃいます」とストイックに舞台と向き合う現状を明かした。