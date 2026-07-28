“ゲーム界の巨匠”小島秀夫氏、『VIVANT』にサプライズ出演「まさか」「気づかなかったｗ」
俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（毎週日曜 後9：00）の第2シーズン初回となる第11話が26日に放送された。新たな物語が幕を開ける中、『メタルギアソリッド』や『DEATH STRANDING』シリーズで知られるゲームクリエイター・小島秀夫氏（62）がサプライズ出演を果たし、大きな反響を呼んでいる。
【写真あり】小島秀夫氏が”警視総監”に！ 『VIVANT』出演時の扮装を公開
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、約2か月半に及ぶモンゴルロケや総移動距離1000キロの大規模撮影、緻密な伏線を張り巡らせたストーリーで社会現象級のヒットを記録した。『半沢直樹』などを手がけた福澤克雄監督が原作・演出を務めるオリジナルドラマの続編となる第2シーズンは、別班の緊急招集を意味する「赤い饅頭」が再び乃木憂助（堺雅人）のもとへ届けられる場面から始まる。
初回では、テントへの潜入作戦に参加していた別班員5人が何者かに拉致される緊迫の展開に。黒須駿（松坂桃李）らが世界各地へ運ばれたことをスーパーコンピューター「AIハヤト」（高山みなみ）が解析し、情報漏えいに関与した可能性がある人物として複数の関係者がモニターに映し出される。その中で「警視総監・綿貫賢」役として写真のみ登場していたのが小島氏だった。
トレードマークの眼鏡とヒゲを外した姿だったこともあり、放送中からSNSでは「メガネなしで髪形まで変わると全然分からなかった」「オープニングで名前を見て探していたのに見つけられなかった」「これをリアルタイムで気付いた人は本当に別班レベル」と驚きの声が相次いだ。
放送後、小島氏は自身のXで「TBS日曜劇場『VIVANT』の11話にカメオ出演しています」と報告。「眼鏡を取り、オールバックにして、衣装を着けて挑んだが、警視総監としては“若すぎる”“髭は実例がない”ということで、CGで調整されました。探してみてください」と撮影秘話を明かした。
“いつもの小島秀夫”とは印象が大きく異なる変身ぶりは、多くの視聴者を驚かせるサプライズ演出となった。SNSでは「まさかの小島さん」「見返してようやく分かった」「ヒゲがないだけで別人に見える」「気づかなかったｗ」といった声も寄せられ、ドラマ本編だけでなく、小島氏のカメオ出演にも大きな注目が集まっている。
【写真あり】小島秀夫氏が”警視総監”に！ 『VIVANT』出演時の扮装を公開
『VIVANT』は2023年7月期に放送され、約2か月半に及ぶモンゴルロケや総移動距離1000キロの大規模撮影、緻密な伏線を張り巡らせたストーリーで社会現象級のヒットを記録した。『半沢直樹』などを手がけた福澤克雄監督が原作・演出を務めるオリジナルドラマの続編となる第2シーズンは、別班の緊急招集を意味する「赤い饅頭」が再び乃木憂助（堺雅人）のもとへ届けられる場面から始まる。
トレードマークの眼鏡とヒゲを外した姿だったこともあり、放送中からSNSでは「メガネなしで髪形まで変わると全然分からなかった」「オープニングで名前を見て探していたのに見つけられなかった」「これをリアルタイムで気付いた人は本当に別班レベル」と驚きの声が相次いだ。
放送後、小島氏は自身のXで「TBS日曜劇場『VIVANT』の11話にカメオ出演しています」と報告。「眼鏡を取り、オールバックにして、衣装を着けて挑んだが、警視総監としては“若すぎる”“髭は実例がない”ということで、CGで調整されました。探してみてください」と撮影秘話を明かした。
“いつもの小島秀夫”とは印象が大きく異なる変身ぶりは、多くの視聴者を驚かせるサプライズ演出となった。SNSでは「まさかの小島さん」「見返してようやく分かった」「ヒゲがないだけで別人に見える」「気づかなかったｗ」といった声も寄せられ、ドラマ本編だけでなく、小島氏のカメオ出演にも大きな注目が集まっている。