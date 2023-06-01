ポン酢マヨで味決め♪しっとり柔らか鶏胸×シャキシャキレタスの『絶品鶏マヨレタス』
15分で作れる、しっとり柔らかな鶏むねおかず。ポン酢しょうゆとマヨネーズの組み合わせは、こってりしすぎず絶妙なバランス。シャキシャキのレタスがいい合いの手になって、気づけば肉、レタス、肉、レタス……。つい食べる手が止まらなくなります！
『鶏マヨレタス』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉（皮なし・大）……1枚（約250g）
レタス……1/4個（約80g）
にんにくのすりおろし……小さじ1
酒……大さじ1/2
塩……小さじ1/3
片栗粉……大さじ1
サラダ油……大さじ1
ポン酢しょうゆ……大さじ2
マヨネーズ……大さじ2
作り方
（1）レタスは食べやすい大きさにちぎりながら器に盛る。鶏肉は3cm角に切ってボールに入れ、にんにく、酒、塩を加えてからめ、さらに片栗粉を加えて混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏肉を入れて2分焼く。ときどきころがしながらさらに2分ほど焼き、肉の色が変わったらポン酢しょうゆを加えて炒める。汁けがほとんどなくなったら火を止め、鶏肉の上にのせるようにしてマヨネーズを加え、全体にからめる。鶏肉を（1）のレタスの上に盛る。
おいしく作るコツ
マヨネーズをフライパンに直接加えると熱で油が分離してしまいます。必ず火を止めてから鶏肉の上にマヨネーズをのせ、ひと呼吸おいて全体にからめるようにして。
お財布にやさしい鶏むね肉が、家族みんなの大好物に。定番レシピのひとつとして、長く活躍してくれそうです！
（『オレンジページ』2026年8月2日号より）