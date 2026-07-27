キャンプ場に「鉄砲水」客巻き込まれ10人死亡、23人負傷　174人を救助　捜索続く　中国・甘粛省

中国北西部の甘粛省で26日、鉄砲水が発生し、キャンプをしていた旅行客たちが巻き込まれ、10人が死亡、23人が負傷しました。鉄砲水が発生した際に撮影されたとされる映像には、人がいた場所が一瞬で激しい水の流れに飲み込まれて行く様子が記録されていました。

一瞬でテント流され…

激しい雨が降る中、逃げ惑う人々。

次の瞬間、突然押し寄せた大量の水に、次々とテントが流されていきました。

中国メディアによりますと、北西部の甘粛省で26日、短時間に激しい雨が降ったことで鉄砲水が発生。地元当局によりますと、キャンプをしていた旅行客たちが巻き込まれ、10人が死亡、23人が負傷しました。

鉄砲水が発生した際に撮影されたとされる映像では、人がいた場所が一瞬で激しい水の流れに飲み込まれて行くのが分かります。

足元が水につかりながら避難する人たちは、なんとか対岸にたどり着きました。

水が引いた後の現場には、流されたとみられるたくさんの木や、泥にまみれひっくり返った車があちこちに残されていて、鉄砲水の威力のすさまじさを物語っていました。

地元メディアは、現場に消防などがかけつけ、これまでに174人を救助。現在も捜索活動は続いていると伝えています。

（「イット！」7月27日放送より）