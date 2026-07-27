「何も真実は語られてない」W杯決勝後に“殴られた”スペイン代表選手が再び怒り　アルゼンチンコーチの釈明に猛反論「嘘をついている」

アルゼンチン戦で生じた騒動に持論をぶつけたオルモ(C)Getty Images

異例の騒動の余波はいまだ続いている。

物議を醸し続けているのは、去る7月19日（現地時間）に行われた北中米ワールドカップ（W杯）決勝での一幕だ。スペイン代表がアルゼンチン代表に延長戦の末に1-0と勝利し、16年ぶり2度目の世界一に輝いた直後に両軍はピッチ上で乱闘に及んだ。

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キッカケはアルゼンチン側にあった。幾人の選手とスタッフが、スペイン側の選手たちと衝突。仲裁に入ったはずのロベルト・アジャラコーチまでもがヒートアップし、相手10番のダニ・オルモを突き飛ばすような振る舞いを見せた。

波紋を呼んだ騒動の直後、アジャラコーチはスペインのバレンシア州にある地方ラジオ局『Esports Migdia』のインタビューで「もちろん後悔している。私の立場上、感情や相手の反応によって、自分の気分や行動を変えるべきではなかった」と猛省。その上で、「向こうのある言葉に対する反応だった。でも、私はどこかで本人に会えたら、もちろん直接謝る」とオルモから浴びせられた“言葉”に原因があるとしていた。

この発言に“責任”を押し付けられたオルモも黙っていなかった。スペイン紙『Diari de Terrassa』のインタビューに応じた28歳の名手は、アジャラコーチの“弁明”に対して「何も真実は語られていない」とキッパリ。そして、自身の想いをぶちまけている。

「謝罪を口にしながら、『相手の言葉への反応だった』と弁解するような人間は、おそらく本当の意味で反省なんかしていない。それに彼は嘘をついている。僕は彼に何も言っていないから、別に謝罪してもらう必要もないよ」