日本うま味調味料協会は、前会長の倉島薫氏の任期満了に伴う改選により、6月18日付で後任会長として正井義照（まさい よしてる）氏が就任した。◇◇正井義照氏は、東京大学農学部農業経済学科卒業後、1986年味の素社入社、96年アメリカ味の素社出向、04年ロシア味の素社社長、09年アミノ酸部マーケティンググループ長、12年アミノ酸部企画グループ長、13年アミノ酸部長、16年化成品部長、17年執行役員、19年常務執行役