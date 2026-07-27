「何年持ちますか？」と聞く人は歯を失う！現役歯科医が語る“他力本願”の危険性
現役歯科医の前岡遼馬氏が自身のYouTubeチャンネルで「歯医者で「何年持ちますか？」と聞くのは今すぐやめろ！治療の寿命を決めるたった1つの真実」を公開した。動画では、歯科治療において患者が発しがちな質問に潜む危険性と、治療した歯を長持ちさせるための本質的な要素について、専門家の視点から語られている。
前岡氏は冒頭、歯科医院で「この歯は何年持ちますか？」と質問する患者は、歯を失うリスクが高いと指摘する。その理由は、歯の寿命を他人に委ねる「他力本願なマインド」にあると語り、厳しい言葉で問題提起を行った。
さらに、口の中は熱いラーメンや冷たいアイスクリームといった極端な温度差、酸性やアルカリ性の食べ物による化学的ストレス、そして自身の体重と同程度の力がかかる「噛む力」など、地球上で最も過酷な環境であると説明。「こんな過酷な環境に晒され続ける人工物に、何年持つか保証をつけるのは不可能だ」と断言した。
また、治療の寿命を左右する最大の要因は、歯医者の技術以上に「患者自身の生活習慣」であると強調。大規模なシステマティックレビューのデータを引き合いに出し、甘いものの摂取、歯ぎしりや食いしばり、喫煙、唾液の量の減少などが、被せ物や詰め物の寿命を大きく縮める原因になると解説した。前岡氏はこれをF1マシンに例え、整備士（歯医者）が最高のマシンに仕上げても、ドライバー（患者）の運転が荒ければすぐに故障してしまうと語る。
最後に前岡氏は、人間の体は一人ひとり異なり、治療は文字通り「一期一会」であるため、本当の治療結果は10年後、20年後にしか分からないと明かす。そして、歯医者に未来を予言させるのではなく、「この歯を長く持たせるために私にできることは何ですか？」と自ら問える患者こそが一生歯を残せると提言。「本当の主治医は自分自身」という意識を持つことの重要性を説いて、動画を締めくくった。
前岡氏は冒頭、歯科医院で「この歯は何年持ちますか？」と質問する患者は、歯を失うリスクが高いと指摘する。その理由は、歯の寿命を他人に委ねる「他力本願なマインド」にあると語り、厳しい言葉で問題提起を行った。
さらに、口の中は熱いラーメンや冷たいアイスクリームといった極端な温度差、酸性やアルカリ性の食べ物による化学的ストレス、そして自身の体重と同程度の力がかかる「噛む力」など、地球上で最も過酷な環境であると説明。「こんな過酷な環境に晒され続ける人工物に、何年持つか保証をつけるのは不可能だ」と断言した。
また、治療の寿命を左右する最大の要因は、歯医者の技術以上に「患者自身の生活習慣」であると強調。大規模なシステマティックレビューのデータを引き合いに出し、甘いものの摂取、歯ぎしりや食いしばり、喫煙、唾液の量の減少などが、被せ物や詰め物の寿命を大きく縮める原因になると解説した。前岡氏はこれをF1マシンに例え、整備士（歯医者）が最高のマシンに仕上げても、ドライバー（患者）の運転が荒ければすぐに故障してしまうと語る。
最後に前岡氏は、人間の体は一人ひとり異なり、治療は文字通り「一期一会」であるため、本当の治療結果は10年後、20年後にしか分からないと明かす。そして、歯医者に未来を予言させるのではなく、「この歯を長く持たせるために私にできることは何ですか？」と自ら問える患者こそが一生歯を残せると提言。「本当の主治医は自分自身」という意識を持つことの重要性を説いて、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
前岡歯科医院院長の前岡遼馬(まえおかりょうま)公式のYouTubeチャンネル。お口の健康に関する情報をベースに、あなたが歯の悩みから解放され、自分自身で歯医者の治療を受けずに済むようなお口の環境を手にしていただくためのコンテンツをお届けしていきます。