バルガスが信じ続けた村上宗隆の“復活”

【MLB】Wソックス 12ー3 アストロズ（日本時間27日・シカゴ）

“ムネ”の復活を誰よりも信じて待ち続けた。ホワイトソックスの村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）、本拠地でのアストロズ戦に「2番・一塁」で出場し、5打数3安打6打点の大暴れ。地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」の取材に応じた同僚のミゲル・バルガス内野手は「ムネがムネらしい活躍をしてくれた」と称えた。

村上はア・リーグ最速で20号に到達したが、5月29日（同30日）のタイガース戦で右太もも裏を負傷。長期離脱となり、21号の快音が聞かれないまま、約2か月が過ぎた。この日、来場者には村上のボブルヘッドが配布され、始球式には村上の両親が登場。特別な一戦で、26歳主砲がようやく目を覚ました。

1点リードされて迎えた初回の第1打席で、外角高めスライダーを逆方向へ21号2ラン。打球速度104.1マイル（約167.5キロ）、飛距離385フィート（約117.3メートル）で左翼席に飛び込み、待望の復帰初アーチとなった。8回には豪快に引っ張り右翼席に22号ダメ押し弾。1試合2発の活躍で勝利に貢献した。

待望の復活劇となったが、バルガスは村上の活躍を予想していたようだ。「（村上が）復帰したら、チームを助けてくれることを私たちは知っていた。彼はやってくれる」と、快音が響く日を静かに待ち続けた。

バルガスは村上と同い年の26歳。2024年にドジャースからホワイトソックスにトレード移籍し、今年で3年目。今季から加入した村上とはすぐに打ち解け、いまではグラウンド以外でも交流を深めるほど。怪我で離脱した“同級生”の復活を信じ続けたバルガスの思いに、この日、村上がバットで応え、チームをさらに勢いづけた。（Full-Count編集部）