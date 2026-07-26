「盆ジョヴィ」に鬼滅や「Get Wild」も…アニソンやロックで踊る！全国に広がる“都市型盆踊り”【Nスタ】
今年の盆踊り、アニソンやロックで踊りませんか?人気の“都市型盆踊り”を取材しました。
【写真を見る】会場にはピカチュウも？子どもから大人まで楽しめる“進化系盆踊り”
「鬼滅」や「Get Wild」で…「アニソン盆踊り」
群馬県伊勢崎市で行われていたのは、アニメソングに合わせて踊る、その名も「アニソン盆踊り」です。アニメ「鬼滅の刃」の主題歌も流れます。
「盆踊り」と「アニソン」。一見、不思議な組み合わせですが…
男性
「子どもが入りやすい。アニメだから」
女性
「ときどき昔のアニメが入ってて、『これ知ってる！』って。やっぱり嬉しいですよね」
「自分なんかもう83歳だけど、思い切ってリハビリ」
子どもから大人まで、世代を超えて楽しめるのもアニソンならではです。
伊勢崎市地域おこし協力隊 一宮崇徳さん
「いま伊勢崎駅の前が少し寂しい状態になっています。どんどん楽しくて人が集まってきたら、地域おこしそのものだと思う」
こうした“進化系盆踊り”は、各地で広がっています。
太秦映画村ではシティポップで盆踊り！
ポケモンGOのイベントでは「ピカチュウ音頭」にポケモンファンが大盛り上がり。
さらに、京都市にある太秦映画村では、シティポップに合わせて盆踊りが行われます。
山下達郎の「RIDE ON TIME」や、松原みき「真夜中のドア〜stay with me」が流れます。
メキシコから初挑戦 カルロスさん
「すごく楽しめた。この踊りはとても楽しい」
まるでフェス！洋楽×日本民謡の“都市型盆踊り”
一方、神奈川県の祭りで流れてきたのは、ボン・ジョヴィの「Livin' On A Prayer」。
会場は、まるでフェスさながら。実は、ボン・ジョヴィの曲で踊る盆踊りは「盆ジョヴィ」と呼ばれ、SNSを中心に話題になっています。
曲を流したDJ・Cellyさんは…
盆ジョヴィ仕掛け人 DJ・Cellyさん
「若い子から世代の人まで、みんな歌って踊って、鹿児島おはら節という振りを当てたみたいなんですけど、それがたまたますごくボン・ジョヴィに合って、これきっかけでボン・ジョヴィを日本に呼びたいです」
盆踊りといえば、生演奏の和太鼓や笛、民謡などに踊りを合わせてきましたが、今では様々な曲で踊る“進化系盆踊り”が登場しています。
なぜ増えているのでしょうか。年間100か所以上で踊る「盆オドラー」の佐藤智彦さんは…
「盆オドラー」佐藤智彦さん
「都市部では盆踊りの歴史的な背景がないので、比較的自由に盆踊りをできる環境にある。都市型盆踊りの中でも、最近ダンスの曲が多いのが、進化系の盆踊り。いわゆる『BON DANCE』」
授業で踊っていたら…地方に”逆輸入” 盆踊り！
伝統的な盆踊りが都市部で進化し、地方に“逆輸入”されるパターンもあります。
福井県には「大野音頭」など、伝統の盆踊りがありますが、中学生が授業の一環で踊っていたのは…
音楽
「そして輝くウルトラソウル！」
中学1年生
「最高に楽しかったです。みんなで楽しく踊れてよかったです」
アニソンにロック、そしてシティポップまで。進化を続ける盆踊り。今年の夏は、新しい盆踊りにも注目です。