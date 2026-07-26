今年の盆踊り、アニソンやロックで踊りませんか?人気の“都市型盆踊り”を取材しました。

【写真を見る】会場にはピカチュウも？子どもから大人まで楽しめる“進化系盆踊り”

群馬県伊勢崎市で行われていたのは、アニメソングに合わせて踊る、その名も「アニソン盆踊り」です。アニメ「鬼滅の刃」の主題歌も流れます。



「盆踊り」と「アニソン」。一見、不思議な組み合わせですが…

男性

「子どもが入りやすい。アニメだから」



女性

「ときどき昔のアニメが入ってて、『これ知ってる！』って。やっぱり嬉しいですよね」





男性「自分なんかもう83歳だけど、思い切ってリハビリ」

子どもから大人まで、世代を超えて楽しめるのもアニソンならではです。

伊勢崎市地域おこし協力隊 一宮崇徳さん

「いま伊勢崎駅の前が少し寂しい状態になっています。どんどん楽しくて人が集まってきたら、地域おこしそのものだと思う」

こうした“進化系盆踊り”は、各地で広がっています。

太秦映画村ではシティポップで盆踊り！

ポケモンGOのイベントでは「ピカチュウ音頭」にポケモンファンが大盛り上がり。



さらに、京都市にある太秦映画村では、シティポップに合わせて盆踊りが行われます。

山下達郎の「RIDE ON TIME」や、松原みき「真夜中のドア〜stay with me」が流れます。

メキシコから初挑戦 カルロスさん

「すごく楽しめた。この踊りはとても楽しい」

まるでフェス！洋楽×日本民謡の“都市型盆踊り”

一方、神奈川県の祭りで流れてきたのは、ボン・ジョヴィの「Livin' On A Prayer」。



会場は、まるでフェスさながら。実は、ボン・ジョヴィの曲で踊る盆踊りは「盆ジョヴィ」と呼ばれ、SNSを中心に話題になっています。

曲を流したDJ・Cellyさんは…

盆ジョヴィ仕掛け人 DJ・Cellyさん

「若い子から世代の人まで、みんな歌って踊って、鹿児島おはら節という振りを当てたみたいなんですけど、それがたまたますごくボン・ジョヴィに合って、これきっかけでボン・ジョヴィを日本に呼びたいです」

盆踊りといえば、生演奏の和太鼓や笛、民謡などに踊りを合わせてきましたが、今では様々な曲で踊る“進化系盆踊り”が登場しています。



なぜ増えているのでしょうか。年間100か所以上で踊る「盆オドラー」の佐藤智彦さんは…

「盆オドラー」佐藤智彦さん

「都市部では盆踊りの歴史的な背景がないので、比較的自由に盆踊りをできる環境にある。都市型盆踊りの中でも、最近ダンスの曲が多いのが、進化系の盆踊り。いわゆる『BON DANCE』」

授業で踊っていたら…地方に”逆輸入” 盆踊り！

伝統的な盆踊りが都市部で進化し、地方に“逆輸入”されるパターンもあります。

福井県には「大野音頭」など、伝統の盆踊りがありますが、中学生が授業の一環で踊っていたのは…

音楽

「そして輝くウルトラソウル！」

中学1年生

「最高に楽しかったです。みんなで楽しく踊れてよかったです」

アニソンにロック、そしてシティポップまで。進化を続ける盆踊り。今年の夏は、新しい盆踊りにも注目です。