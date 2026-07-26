「日本に帰ってきて一番言われたのは…」Ｗ杯はラウンド32で敗退。堂安律が明かした思い「みんなの心を動かせたと信じています」
Ｗ杯で優勝。日本代表にとって、それは現実的な目標なのか。堂安律が見解を示した。
「個人的には、Ｗ杯は優勝以外目指しません」
信念はブレていない。７月26日に自身のＸで発信した。
「現実的な目標を掲げた方がいいっていう意見もわかります。でも、日本に帰ってきて一番言われたのは次は優勝してください！の言葉で 次はベスト８って言われたことは、一度もありません」
北中米大会で日本はラウンド32で敗退。ブラジルに１−２の逆転負けを喫したが、“王国”を相手に力の限りを尽くした。
「本気で優勝を目指して戦った姿が、少なからずみんなの心を動かせたと信じています」
堂安は「正解は結果論やけど」と現状を受け止めつつ「僕は優勝だけを目指します！！！」と改めて決意を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「わぁぁ可愛い」“パパ”堂安律が愛娘にキス「綺麗な顔立ちしてますね」
「個人的には、Ｗ杯は優勝以外目指しません」
信念はブレていない。７月26日に自身のＸで発信した。
「現実的な目標を掲げた方がいいっていう意見もわかります。でも、日本に帰ってきて一番言われたのは次は優勝してください！の言葉で 次はベスト８って言われたことは、一度もありません」
北中米大会で日本はラウンド32で敗退。ブラジルに１−２の逆転負けを喫したが、“王国”を相手に力の限りを尽くした。
「本気で優勝を目指して戦った姿が、少なからずみんなの心を動かせたと信じています」
堂安は「正解は結果論やけど」と現状を受け止めつつ「僕は優勝だけを目指します！！！」と改めて決意を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「わぁぁ可愛い」“パパ”堂安律が愛娘にキス「綺麗な顔立ちしてますね」