北中米Ｗ杯は日本の10番を背負って戦った堂安。改めて“Ｗ杯優勝”を目標に掲げた。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　Ｗ杯で優勝。日本代表にとって、それは現実的な目標なのか。堂安律が見解を示した。

「個人的には、Ｗ杯は優勝以外目指しません」

　信念はブレていない。７月26日に自身のＸで発信した。

「現実的な目標を掲げた方がいいっていう意見もわかります。でも、日本に帰ってきて一番言われたのは次は優勝してください！の言葉で 次はベスト８って言われたことは、一度もありません」
 
　北中米大会で日本はラウンド32で敗退。ブラジルに１−２の逆転負けを喫したが、“王国”を相手に力の限りを尽くした。

「本気で優勝を目指して戦った姿が、少なからずみんなの心を動かせたと信じています」

　堂安は「正解は結果論やけど」と現状を受け止めつつ「僕は優勝だけを目指します！！！」と改めて決意を示した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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