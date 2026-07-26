今季は18試合に先発して4勝5敗、防御率4.81をマーク

【MLB】ドジャース 4ー2 メッツ（日本時間25日・ニューヨーク）

ドジャース・佐々木朗希投手が24日（日本時間25日）、敵地でのメッツ戦で7回1失点と好投すると、試合終了の4分後にMLB公式X（旧ツイッター）が1枚の画像を公開した。米国ファンから「マジでえげつない」と称賛が寄せられている。

佐々木は2回1死からロバートJr.に左越えソロを被弾したものの、その後はつけ入る隙を与えなかった。6回は3者連続で空振り三振に仕留め、7回に大谷翔平投手の犠飛で勝ち越したその裏も3人で抑えた。94球を投げて3安打1失点。4者連続を含む9三振を奪い、2四球の好投で4勝目を挙げた。

ドジャースが勝利してからわずか4分後、MLB公式Xは「ロウキ・ササキが7回を投げる力投を見せ、ドジャースがカード初戦を勝利で飾った！」と綴って素早く反応した。力強い投球フォームで、真剣な表情の佐々木が捉えられた1枚の画像を添えている。

MLB公式が公開した“早業の1枚”に米ファンも大興奮だった。「ファンタスティック」「ロウキが帰ってきた」「ササキは自身が球界で最も人々を熱狂させる若手投手の一人であることを示し続けている」「おいおい、ササキ・ロウキはマジで目覚めたのか」「ササキはマジで最高のピッチングだったよ」「ロウキがマジでえげつないぜ」といった声が寄せられていた。

佐々木はこの日の登板を終え、今季は18試合に先発して4勝5敗、防御率4.81、94奪三振をマークしている。（Full-Count編集部）