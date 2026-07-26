『豊臣兄弟！』第29回 織田勢、明智討伐を目指すも揃わない足並み “小一郎”仲野太賀は息子を残し戦場へ
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第29回「天下への道」が26日の今夜放送される。
【写真】追い詰められる光秀（要潤）第29回「天下への道」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第29回「天下への道」あらすじ】
織田信孝（結木滉星）から明智討伐の差配を任された秀吉（池松壮亮）。焦らず敵を追い詰め、光秀（要潤）を生け捕りにすべきと考えるが、信長を失った織田勢の足並みはそろわず、逸った高山右近（市川知宏）らが敵陣に攻め入る。
小一郎（仲野太賀）は初陣の与一郎（大西利空）を残し、自身は援軍として戦場へ。だが与一郎は、刺客から信孝を守って負傷してしまう。一方、小一郎は秀吉に、どうしても光秀と話したいと頼まれる…。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】追い詰められる光秀（要潤）第29回「天下への道」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
織田信孝（結木滉星）から明智討伐の差配を任された秀吉（池松壮亮）。焦らず敵を追い詰め、光秀（要潤）を生け捕りにすべきと考えるが、信長を失った織田勢の足並みはそろわず、逸った高山右近（市川知宏）らが敵陣に攻め入る。
小一郎（仲野太賀）は初陣の与一郎（大西利空）を残し、自身は援軍として戦場へ。だが与一郎は、刺客から信孝を守って負傷してしまう。一方、小一郎は秀吉に、どうしても光秀と話したいと頼まれる…。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。