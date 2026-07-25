ホワイトハウスを訪問

米国のドナルド・トランプ大統領が、ドジャースの大谷翔平投手に対して見せた“特別扱い”に、海外のファンから驚きの声が上がっている。「いかにもトランプらしい」「最高峰の特別待遇」とコメントが寄せられた。

昨季のワールドシリーズを制覇したドジャースナインは23日（日本時間24日）、恒例のホワイトハウス訪問を行った。トランプ大統領とにこやかに写真に納まる中、大統領は執務机の上にあった金色のコインを大谷に渡した。さらに「もう1枚どうだ」と言わんばかりに1枚追加する場面もあった。

大統領補佐官のダン・スカヴィーノ氏が自身のXで「彼は本当に素晴らしい……もう1つ取って、アシスタントの誰かに渡してね」という大統領の発言とともに、この場面の動画を公開すると、ファンからは驚きのコメントが並んだ。

「オオタニにチャレンジコインを2枚あげるの、いかにもトランプらしい（笑）」

「もう一つはデコイ用かな」

「オオタニがコインを2枚ももらっただって？ まさに伝説的だな」

「ショウヘイ・オオタニにチャレンジコインを2枚あげるなんて、最高峰の特別待遇だね。1枚は投手用、もう1枚は打者用ってことか！」

「オオタニがボーナスコインをもらってる！ なんて最高の瞬間なんだ」

「執務室に来た人なら誰にでもあげているのか？」

チャレンジコインは米軍が発祥で、部隊の連帯感や帰属意識を高めるために配るものだという。



（THE ANSWER編集部）