6回の打席内で見せたスパイクの泥を落とす行動

ドジャース・大谷翔平投手が21日（日本時間22日）の敵地・フィリーズ戦で、打席内でスパイクの泥を落とすために開脚ジャンプを披露した。左膝に不安を抱えるなかでのダイナミックな動きに対し、SNS上では驚きと心配の声が殺到している。

ドジャースが2-1とリードして迎えた6回先頭の第3打席だった。雨が降るなか、相手先発のザック・ウィーラー投手と対戦した。大谷は打席内でスパイクに付着した泥を落とすため、両足を大きく広げてジャンプする動きを複数回見せた。この打席は空振り三振に倒れたものの、プレーとは関係のない場面での行動に注目が集まった。

この思わぬ行動には、現地メディアも即座に反応した。ドジャース専門メディア「Dodgers Digest」のチャド・モリヤマ氏が自身のX（旧ツイッター）で動画を公開し「そういうスパイクの掃除の仕方もあるね」と投稿した。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で実況を務めたジョー・デービス氏も「ショウヘイ、それは……なんともアスリートらしいスパイクの汚れの落とし方だね」と語り、解説陣の笑いを誘っていた。

左膝に不安を抱えている状態でのジャンプだった。ヒヤリとしたファンからは「膝が問題ないことを証明するためなら何でもやっているね」「その膝には本当に気をつけてね（笑）」「膝はもうほとんど大丈夫そうだね」「おいおい」「いや、膝が」「やばいって」「膝痛めてるんだからこの方法やめようよぉ」「さすがに今は自重して欲しいですね」「心臓に悪い」といった声が寄せられた。

大谷はその後、ホワイトハウス訪問を経て24日（同25日）に敵地メッツ戦に先発。初回の第1打席で右前打を放った。（Full-Count編集部）