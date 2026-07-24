チャールズ・ディケンズの不朽の名作をジョニー・デップ主演で映画化する『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』が、2026年11月13日（金）に全世界同時公開されることが決定した。あわせて、ティザー予告と海外版ティザービジュアルが公開されている。

原作は、1843年の発表以来、時代と国境を越えて読み継がれてきたチャールズ・ディケンズの小説『クリスマス・キャロル』。莫大な富を持ちながら、金しか信用せず、周囲から嫌われている守銭奴エベネーザ・スクルージの物語を描く。

クリスマスイブの夜、孤独でひねくれ者のスクルージの前に、〈過去〉〈現在〉〈未来〉を司る3人のゴーストが出現。それぞれの精霊に導かれて時空を超える旅に出たスクルージは、自らが歩んできた人生と、これから待ち受ける運命を目の当たりにすることになる。

スクルージ役を演じるのは、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズや『シザーハンズ』（1990）、『アリス・イン・ワンダーランド』（2010）など、数々の個性的なキャラクターを体現してきたジョニー・デップ。本作では「ジョニー・デップ史上、もっとも醜い男」と銘打たれ、深いしわを刻んだ顔と険しい表情で、傲慢かつ強欲な老人へと変貌している。

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公開されたティザー予告では、スクルージがクリスマスを「くだらない」と切り捨て、人々の善意や笑顔を拒絶する姿が登場。デップの面影を覆い隠す特殊メイクと怪演の一方、繊細な表情や仕草も垣間見える内容となっている。クラシカルなロンドンの冬景色とともに、重厚なゴシック・ファンタジーが展開されるようだ。

監督を務めるのは、A24のホラー映画『X エックス』（2022）、『Pearl パール』（2022）、『MaXXXine マキシーン』（2024）からなる3部作を手がけたタイ・ウェスト。ホラーで培った独自の映像感覚によって、世界的古典をどのように再構築するのか注目される。

共演には、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのイアン・マッケラン、『ハリー・ポッター』シリーズのルパート・グリント、『世界一キライなあなたに』（2016）のサム・クラフリン、『スター・ウォーズ』続3部作のデイジー・リドリー、チャーリー・マーフィらが名を連ねる。

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どれほど年齢を重ね、心を閉ざしていても、人は変わることができるのか。思いやりや人とのつながりを見失った男が、自らの人生を見つめ直していくクリスマスイブの奇跡が描かれる。

『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』は、2026年11月13日（金）全世界同時公開。配給は東和ピクチャーズ、東宝。