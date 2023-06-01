Fukase新曲「twilight」、実写『ブルーロック』挿入歌に 入寮テスト″オニごっこ″映像も解禁
4人組バンド・SEKAI NO OWARIのボーカル・Fukaseが、ソロプロジェクトとして書き下ろした新曲「twilight」が、実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の挿入歌に決定した。あわせて、同楽曲を使用した最新映像も解禁された。
【動画】F入寮テストオニごっこ映像も解禁
本作は、金城宗幸（原作）、ノ村優介（作画）による人気サッカー漫画が原作（講談社「週刊少年マガジン」連載）。日本をサッカーワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成する「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）が、生き残りを懸けた過酷なサバイバルに挑む物語。
主演は高橋文哉が務め、櫻井海音、高橋恭平、野村康太、K（&TEAM）、青木柚、西垣匠、富本惣昭、倉悠貴、東啓介、畑芽育、窪田正孝らが出演する。
主題歌はAdoの書き下ろし楽曲「モンストロ」、劇中歌には「綺羅」を起用。さらに、Fukaseの「twilight」が加わる。「twilight」は、7月29日発売のFukaseのソロファーストアルバム『Circusm（サーカズム）』に収録される楽曲。作詞・作曲をFukase、編曲をNakajinとFukaseが担当している。
あわせて公開された映像では、潔世一（高橋文哉）らが最初に課される試練「入寮テスト『オニごっこ』」の様子を収録。制限時間136秒の中で、ボールを当てられた者が"オニ"となり、タイムアップ時にオニだった者は即脱落。さらに「一生、日本代表に入る資格を失う」という過酷なルールの下、それぞれがサッカー人生を懸けて極限のサバイバルに挑む姿が映し出される。
「一生、日本代表に入る資格を失う」という過酷なルールの下、それぞれがサッカー人生を懸けて極限のサバイバルに挑む姿が映し出される。
Fukaseの疾走感あふれる「twilight」が、入寮直後から繰り広げられる緊迫感あふれるゲームをさらに盛り上げ、"エゴイスト"たちの運命を大きく左右する物語の幕開けを印象づける映像となっている。
【動画】F入寮テストオニごっこ映像も解禁
本作は、金城宗幸（原作）、ノ村優介（作画）による人気サッカー漫画が原作（講談社「週刊少年マガジン」連載）。日本をサッカーワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成する「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）が、生き残りを懸けた過酷なサバイバルに挑む物語。
主題歌はAdoの書き下ろし楽曲「モンストロ」、劇中歌には「綺羅」を起用。さらに、Fukaseの「twilight」が加わる。「twilight」は、7月29日発売のFukaseのソロファーストアルバム『Circusm（サーカズム）』に収録される楽曲。作詞・作曲をFukase、編曲をNakajinとFukaseが担当している。
あわせて公開された映像では、潔世一（高橋文哉）らが最初に課される試練「入寮テスト『オニごっこ』」の様子を収録。制限時間136秒の中で、ボールを当てられた者が"オニ"となり、タイムアップ時にオニだった者は即脱落。さらに「一生、日本代表に入る資格を失う」という過酷なルールの下、それぞれがサッカー人生を懸けて極限のサバイバルに挑む姿が映し出される。
「一生、日本代表に入る資格を失う」という過酷なルールの下、それぞれがサッカー人生を懸けて極限のサバイバルに挑む姿が映し出される。
Fukaseの疾走感あふれる「twilight」が、入寮直後から繰り広げられる緊迫感あふれるゲームをさらに盛り上げ、"エゴイスト"たちの運命を大きく左右する物語の幕開けを印象づける映像となっている。